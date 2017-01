Second Life der Weiterbildung / WBS Training präsentiert mit "WBS LearnSpace 3D" eine neue Dimension des Virtual Learnings (FOTO)

Mit dem "WBS LearnSpace 3D" startet der Weiterbildungsspezialist

WBS Training ein virtuelles Weiterbildungsangebot. Der WBS LearnSpace

3D ermöglicht neue Bildungserfahrungen in einer eigenen virtuellen

Welt. Die Weiterbildungsteilnehmer erleben das Erlernte in virtuellen

aber realistischen Umgebungen, Räumen und Firmen. Sie können auf

allen Ebenen untereinander - also mit Kollegen und Trainern -

interagieren und kommunizieren. Der WBS LearnSpace 3D erlaubt eine

ideale Vorbereitung auf die reale Arbeitswelt. WBS stellt den

Protototypen dieses innovativen und digitalen Lernmodells erstmalig

am 25. Januar 2017 auf der LearnTec vor.



Zukunft der digitalisierten Weiterbildung eingeläutet



Mit dem WBS LearnSpace 3D läutet WBS Training eine neue Ära der

digitalisierten Weiterbildung ein. Denn durch die Nutzung von

virtuellen Realitäten und Räumen entstehen für die Nutzer neue Lern-

und Weiterbildungserfahrungen: interaktiv, weniger anonym und

realistisch. Weiterbildung wird zum Erlebnis und ermöglicht neue

Praxiserfahrungen. Nachdem WBS Training bereits mit seiner digitalen

Lernplattform WBS LernNetz Live erfolgreich ein breites Angebot für

das digitale und flexible Lernen via Internet mit vielen tausend

Absolventen betreibt, soll der vorgestellte Prototyp des WBS

LearnSpace 3D die nächste Ära der Weiterbildung demonstrieren. Im

Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden so neue Lerninhalte

und Lernformen für die Weiterbildung der Zukunft entwickelt. In

seiner Keynote auf der Learntech wird Martin Geugis, Mitglied der WBS

Geschäftsleitung, das neue virtuelle Lernangebot am 25.01.2017 (12

Uhr) unter dem Titel "Nicht Pauken! Erleben!" im Konferenzsaal

vorstellen.



Die aktuelle Trendstudie "Digitale Bildung auf dem Weg ins Jahr

2025" des Essener mmb Instituts - Gesellschaft für Medien- und



Kompetenzforschung mbH zeigt, dass insbesondere die Weiterbildung von

der Digitalisierung profitieren wird. Danach wird der Anteil des

digitalen Lernstoffs von 36 auf 63 Prozent steigen und viel stärker

als bisher auch neue Zielgruppen erreichen. Neben technologischen

Aspekten wird dabei vor allem das soziale und kollaborative Lernen

eine zentrale Rolle spielen. Die Experten erwarten in den kommenden

Jahren im Bereich des E-Learnings eine Steigerung des Umsatzes von

110 Prozent.



