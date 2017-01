dena-Startup-Bus: Bewerbungsphase ist eröffnet

- Gründerunternehmen können sich auf E-world-Messe präsentieren

- Freie Busreise, Unterkunft und Teilnahme an Messeprogramm



Der Startup-Bus der Deutschen Energie-Agentur (dena) bietet jungen

Unternehmen aus dem Raum Berlin die Gelegenheit, Anfang Februar 2017

zur Energiemesse E-world nach Essen zu fahren und dort ihre Ideen und

Geschäftsmodelle für die Energiewende zu präsentieren. Startups

können sich bis zum 20. Januar auf der Webseite

www.dena-startup-bus.de um die Teilnahme bewerben.



Die Fahrt dauert zwei Tage, von Dienstagmorgen, 7. Februar, bis

Mittwochabend, 8. Februar. Auf der E-world sind verschiedene Termine

zum Treffen mit Investoren und Vertretern der Industrie im Rahmen des

Programms für Startups vorgesehen, zum Beispiel Business-Speed-Dating

und die Verleihung des Energy-App-Awards. Der Messestand der dena

steht den Teilnehmern für Verabredungen und Gespräche zur Verfügung.



"Wir suchen innovative Unternehmer, die zum Erfolg der

Energiewende beitragen möchten", sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender

der dena-Geschäftsführung, der an der Fahrt auch teilnehmen wird.

"Der dena-Startup-Bus bringt Berliner Gründergeist und klassische

Energiewirtschaft zusammen. Das Konzept ist bereits bei der ersten

Fahrt voll aufgegangen. 30 Gründer konnten in kürzester Zeit viele

wertvolle Geschäftskontakte knüpfen und ihre Ideen weiterentwickeln.

Wir sind gespannt auf die Bewerbungen."



Weitere Informationen zum dena-Startup-Bus und zur Anmeldung:

www.dena-startup-bus.de.







