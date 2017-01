Bernd Sauerübernimmt den Vorstand der Goetzfried AG / Thomas Götzfried steigt in den Vorstand der Muttergesellschaft Allgeier Experts SE auf (FOTO)

Die Allgeier Experts SE, einer der führenden deutschen Anbieter

von Personal- und Projektservices für IT und Engineering, bestellt

einen neuen Vorstand der Goetzfried AG: Ab Januar 2017 wird Bernd

Sauer (48), bislang Vice President Sales Vorstand der Goetzfried

AG und folgt damit Thomas Götzfried (50). Götzfried ist in den

Vorstand der Muttergesellschaft Allgeier Experts SE aufgestiegen, die

künftig die Tochtergesellschaften der Goetzfried-Gruppe sowie tecops,

U.N.P., Recompli, SearchConsult und Oxygen unter einem Dach bündelt.

Mit der Neuaufstellung der Führungsspitze geht das Unternehmen jetzt

den nächsten Schritt in seiner erfolgreichen Geschäftsausrichtung für

die kommenden Jahre.



Vorstand Bernd Sauer: "Die Goetzfried AG gehört zu den

Wachstumsmotoren innerhalb von Allgeier Experts. Deshalb freue ich

mich sehr über das Vertrauen in mich. Mein Ziel ist es, das operative

Geschäft und die Entwicklung der Goetzfried AG in der Gruppe

konsequent voranzutreiben und das Wachstum im Contracting-Bereich mit

der Rekrutierung und Betreuung von Experten deutlich zu steigern."



Vor seinem Eintritt bei der Goetzfried AG war der Diplom-Physiker

bereits in zahlreichen Top-Management-Positionen tätig - zuletzt als

Head of Business Development und Director Sales eines großen

Personaldienstleisters mit Sitz in Düsseldorf. Zuvor begleitete er im

Rhein-Main-Gebiet fünf Jahre lang die Position des Vorstands Technik

und Vertrieb in einem mittelständischen Beratungsunternehmen. Seine

Karriere begann er in 1995 bei E-Plus Mobilfunk und war in

verschiedenen verantwortlichen Positionen auf Kundenseite von

Arcor/Vodafone bis zum ZDF aktiv.



Thomas Götzfried: "Bernd Sauer gehört zu den besten Köpfen unseres

Unternehmens. In seiner Funktion als Vice President Sales hat er

maßgeblich an der Weichenstellung für das zukünftige Wachstum und die



Neuausrichtung der Goetzfried AG beigetragen. Seine Berufung zum

Vorstand ist die logische Konsequenz."



"Themen wie Digitalisierung, IT-Sicherheit, Big-Data und Industrie

4.0 sind die großen Herausforderungen der Zukunft, denen wir für

unsere Kunden mit innovativen und kreativen Lösungen sowie agilem

Handeln begegnen werden", so Bernd Sauer.



Bernd Sauer ist verheiratet und hat zwei Kinder.



Über Allgeier Experts SE



Allgeier Experts ist einer der führenden Dienstleister für

Personalservice und Projektlösungen in Deutschland. Die Division der

Allgeier SE bündelt das Know-how und die Branchenexpertise der

Tochtergesellschaften Allgeier Experts Services, Goetzfried AG,

Goetzfried Professionals, tecops, Recompli Engineering, UNP,

SearchConsult und Oxygen unter einem Dach. An 29 Standorten ist

Allgeier Experts für mehr als 1000 nationalen und internationalen

Unternehmenskunden sowie öffentliche Auftraggeber, darunter 15

Dax-Unternehmen, tätig. Mit 250 Millionen Euro Umsatz und 2.800

Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß

Lünendonk-Marktsegmentstudie zu den Top-3-IT-Personaldienstleistern

in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter

www.allgeier-experts.com.







