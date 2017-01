Handarbeits-Flohmarkt an der Dittchenbühne

Am Sonnabend, den 4. Februar 2017, findet am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ von 14 bis 17 Uhr ein Handarbeits-Flohmarkt statt. Leiterin Nadja Berning-Pampel: „Da wird es ganz viel rund um das Thema Handarbeit und Basteleien geben!“

Nadja Berning-Pampel, die am „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ auch den regelmäßigen Nähtreff leitet, veranstaltet den Handarbeits-Flohmarkt, um einen günstigen Austausch von Materialien sowie von Näh- und Strickwerkzeug auf die Beine zu stellen. Ob Sets mit Nähnadeln, diverse Strick- und Häkelnadeln, Zubehör fürs Patchwork, Stoffe, Wolle, Knöpfe, Näh- und Bastelanleitungen, Bücher und Handwerkszeug: Das und sicher noch viel mehr wird man an den Flohmarktständen finden können.

Und wer nicht nur als Schnäppchenjäger kommen will, sondern selbst etwas verkaufen möchte, kann auch als Anbieter beim Handarbeits-Flohmarkt dabei sein. Die Gebühr pro Stand (1,50 Meter Standlänge) beträgt 10 Euro. Nähere Informationen beim „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 Elmshorn. Ruf: 04121/89710; E-Mail: buero(at)dittchenbuehne.de.







http://www.dittchenbuehne.de



Das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ fördert die interkulturelle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Ostseeanrainerstaaten, innerhalb der Metropolregion Hamburg, im Kreis Pinneberg und in der Stadt Elmshorn. Es unterhält u.a. ein Kinder- und Erwachsenentheater ("Dittchenbühne").





Forum Baltikum - Dittchenbühne

