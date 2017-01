IT & Hardware & Software & TK

PAKETIN veröffentlicht die PAKETIN-App für Android

PAKETIN steht für die bequeme Warenübergabe an der Haustür auch bei Abwesenheit des Empfängers: nun ermöglicht die PAKETIN-App dem Kunden schnell und einfach seine Zugänge über das Smartphone zu öffnen und demnächst zu verwalten.

(firmenpresse) - Das Jenaer Unternehmen PAKETIN bietet pünktlich zum Jahreswechsel im Google Play Store die PAKETIN-App für Android an. Die entsprechende iOS-Version für das iPhone folgt in Kürze. Die Kunden öffneten bislang ihr Zugangsmodul PAKETINpur stets über einen kostenlosen Telefonanruf. Nun verwalten Sie ihre Zugänge, wie zum Beispiel den Paketkasten, anhand der neuen und kostenlosen App. Der Kunde öffnet nun quasi mit einem Wisch den Zugang. Die berechtigten Zugänge können demnächst schnell und bequem über das Smartphone organisiert werden. Hierfür listet die App automatisch alle PAKETIN-Zugänge auf, wofür der Nutzer eine Berechtigung besitzt – egal ob Paketempfänger oder Lieferant. Die App stellt die konsequente Weiterentwicklung und Erweiterung des hauseigenen Zugangsmoduls PAKETINpur dar.



Sie ist ein weiterer Teil des bewährten und umfangreichen PAKETINservice, der wiederum für die volle Funktionsweise der App benötigt wird. Innerhalb des Dienstes werden alle Zugänge und die entsprechenden Berechtigungen stets aktualisiert. Derzeit verwaltet PAKETIN die Zugänge und gibt sie für weitere Empfänger und Lieferanten kurzfristig frei. Die Option der Listenverwaltung wird demnächst allerdings zusätzlich innerhalb der App möglich sein. Sodass die Kunden selbstständig Berechtigungen mit der App erteilen oder entfernen können. Der Geschäftsführer Jörg Hänel fasst die neue App zusammen: „Übersichtlich, ohne Schnickschnack! Nicht nur der Kunde kann seine Zugänge bequem mit einem Wisch öffnen. Auch der Lieferant erhält alle für ihn freigegebenen Zugänge in seinem Liefergebiet aufgelistet und kann sie schnell und bequem öffnen“.







PAKETIN – ist die sichere, schnelle, unabhängige und individuelle Paketempfangs und -versand-Lösung für die 100%-ige Annahme und Retoure von Paketen. Mit PAKETIN öffnen Sie Ihren Paketkasten bequem per Telefonanruf oder App. Ihre Lieferanten, ob bspw. Servicepartner von Hermes oder Ihr Getränkelieferant, können ebenfalls auf die gleiche Weise in den Paketkasten einliefern bzw. abholen. Auch Retouren sind auf dieser Weise problemlos möglich. Empfangen und Retournieren auch Sie auf dem heutigen Stand der Technik. Warteschlagen auf der Post und das lästige Pakethinterherrennen haben ab sofort ein Ende!

