ivd24immobilien.de - Immobilienbörse des Immobilienverband Deutschland IVD - Citak Immobilien ist dabei

Der Immobilienverband Deutschland IVD startet gefragte und autarke Immobilienbörse. Immobilienangebote werden zuerst in diesem Immobilienportal veröffentlicht.

ivd24immobilien.de - Das Portal der Immobilienprofis - Citak Immobilien

(firmenpresse) - Bereits im vergangenen Jahr wurde das verbandseigene Portal unter ivd24immobilien.de ins Leben gerufen. Unterdessen finden sich dort rund 50.000 Objekte, die Zahl der monatlichen Seitenaufrufe liegt bei ca. 300.000. Durch die eigenhändige Entwicklung, Ausführung und Pflege der Immobilienbörse macht sich der IVD unabhängig von anderen Anbietern und sorgt für eine starke Orientierung an die Bedürfnisse von Verkäufern, Vermietern und Immobiliensuchenden.



Ursprünglich war die Nutzung den Mitgliedern des IVD Süd vorbehalten. Mittlerweile hat sich der Wirkungsbereich auf annähernd alle Bundesländer ausgedehnt, Hessen und Thüringen stimmen in diesem Monat über eine Beteiligung ab.



Die Vorteile für Immobiliensuchende



Da das Anbieterfeld auf real existierende und bekannte IVD-Mitglieder beschränkt wurde, ist einerseits sichergestellt, dass die Anbieterdaten nicht gefälscht sind und auch keine Scheinobjekte eingestellt werden. Andererseits wird die hohe Anbieterqualität konsequent durch Überprüfung bei Neuaufnahme eines Mitgliedes gewährleistet. Dabei werden Kriterien wie Fachkunde, Versicherungspolicen, das Vorliegen der Gewerbeanmeldung und die Erlaubnis nach 34 c genauestens ins Visier genommen.



Zudem werden neue Immobilien-Angebote mindestens 10 Tage früher als auf anderen Vermarktungskanälen eingestellt, da die IVD-Mitglieder im eigenen Verbandsportal zuerst inserieren. Auch finden sich Mieter oder Käufer durch komplette Werbefreiheit sowie die eingängige und transparente Darstellung der Immobilien gut zurecht. Hilfreich dabei ist auch die bislang einzigartige Funktion, mit der sich die Angebote übersichtlich nebeneinander begutachten lassen: Größenangaben und Ausstattungsmerkmale von bis zu fünf Immobilien sind rasch und komfortabel erfass- und mühelos vergleichbar.



Darüber hinaus können sich Immobilieninteressierte über den benutzerfreundlichen und leistungsstarken ivd24-Immobilienfinder neue, passende Angebote per E-Mail senden lassen. Wer einen Fachmann benötigt, wird in der geografischen Expertensuche nach IVD-Maklern, Hausverwaltern und Sachverständigen fündig. In Köln ist Citak Immobilien mit dabei.





Die Vorteile für IVD-Mitglieder



Verkäufer und Vermieter finden über diese Expertensuchfunktion ebenfalls schnell den richtigen Partner für ihre Immobilie. Des Weiteren profitieren sie von der unbegrenzten Objekteinstellung.



Für die Zukunft ist weiterer Support geplant, der nicht nur Maklern, sondern auch Verwaltern und Sachverständigen von Nutzen sein wird, so z. B. Prozesshilfen für die Vermietung durch Immobilienverwalter und Datenabfragemöglichkeiten für Sachverständige.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.citak-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.



Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014, 2015, 2016 auch 2017 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Citak Immobilien e.K.

Leseranfragen:

Yorckstraße 12, 50733 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 05.01.2017 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1441588

Anzahl Zeichen: 3010

Kontakt-Informationen:

Firma: Citak Immobilien e.K.

Ansprechpartner: Hakan Citak

Stadt: Köln

Telefon: 0221-29887120



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.