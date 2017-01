Preisnachlass bei Sunny Cars auf Mietwagen-Buchungen für Israel am Dreikönigstag

Die Davidszitadelle in der Altstadt von Jerusalem (Bildquelle: SeanPavonePhoto Fotolia)

(firmenpresse) - München, 5. Januar 2017 (w&p) - Auf den Spuren von Kaspar, Melchior und Balthasar: Wer eine Reise nach Jerusalem oder zu einem anderen Ort in Israel plant, sollte die morgige Rabatt-Aktion von Sunny Cars nutzen. Den ganzen Dreikönigstag lang wird auf jede Mietwagen-Buchung für Israel ein Preisnachlass in Höhe von 20 Euro eingeräumt.

Die Aktion gilt für alle Leistungspakete und Fahrzeugkategorien von Sunny Cars für den Reisezeitraum ab sofort bis zum 31. März 2018. Somit kann sie auch von Urlaubern genutzt werden, die ihre Reise nach Israel erst zu einem späteren Zeitpunkt antreten. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.

Als relativ kleines Land mit einer sehr guten Infrastruktur und attraktiven Landschaften ist Israel für Mietwagen-Rundreisen hervorragend geeignet. Ob der See Genezareth, die berühmten hängenden Gärten in Haifa, das Tote Meer oder die großen Städte Jerusalem und Tel Aviv - in Israel locken eine Fülle an sehenswerten und geschichtsträchtigen Stätten.

Im Preis für den Sunny Cars Mietwagen sind alle wichtigen Leistungen enthalten. Hierzu zählen unbegrenzte Kilometer, die Flughafengebühren und alle lokalen Steuern, eine erhöhte Haftpflicht-deckungssumme durch die Allianz Versicherung AG in Höhe von 7,5 Millionen Euro und ein Vollkasko- und Kfz-Diebstahlschutz auch mit Erstattung der Selbstbeteiligung für Schäden an Glas, Dach, Reifen und Unterboden sowie der Erstattung der Unfallbearbeitungsgebühren.

Buchbar ist das Mietauto für Israel wie sämtliche Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900.





Über Sunny Cars:

Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen. Für alle Angebote von Sunny Cars gilt die voll/voll-Tankregelung, die als die fairste und Beste für Urlauber gilt. Sämtliche Angebote von Sunny Cars sind über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 zu buchen.

