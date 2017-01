Viparis gibt im Rahmen der Umgestaltung der "Paris expo Porte de Versailles" von Areas konzipierte, aktualisierte kulinarische Angebote bekannt

Im Dezember 2016 verkündete Viparis, dass es Areas einen neuen

Vertrag zur Neugestaltung des Speiseangebots auf der Paris expo Porte

de Versailles zugesprochen hatte. Diese Partnerschaft bezeugt bestens

Viparis' Konzept, nämlich darauf abzuzielen, den bestmöglichen

Viparis arbeitet unermüdlich daran, die Attraktivität des

Ausstellungskomplexes der Porte de Versailles zu stärken und ihn in

einen pulsierenden und lebhaften Veranstaltungsort umzuformen. Eine

äußerst wichtige Rolle dafür spielen die Bewirtungsdienstleistungen,

Da es in seinem Angebot ein ideales Gleichgewicht zwischen den

besten örtlichen Restaurants und einem Portfolio berühmter

internationaler Marken zustande brachte, gewann Areas die

Ausschreibung von Viparis im Jahr 2016. Areas, der globalen Marke für

Konzessionscatering der Elior Group (http://www.eliorgroup.com/),

wurde ein exklusiver 11-Jahresvertrag zur Bereitstellung von

Bewirtungsdienstleistungen für die Paris expo Porte de Versailles

zugesprochen. Im Rahmen von 40 Verkaufsstellen wird Areas ein

einzigartiges und exklusives Angebot im Einklang mit der Zielsetzung

des Komplexes, nämlich eine "permanente Universalausstellung" zu

Als langjähriger Partner von Viparis verfügt Areas über eine

einzigartige Kombination von Fähigkeiten, wenn es darum geht,

Ausstellungskomplexe mit attraktiven, zeitgemäßen Bewirtungsdiensten

auszustatten, die je nach der Art und dem Umfang der einzelnen Messen

individualisierbar sind. Areas wird den Besuchern ein Spektrum

moderner Catering-Services bieten, das im Einklang mit den

Charakteristika des Ausstellungskomplexes steht ? innovativ,

Die Eröffnung des Standes Maison Pradier am 1. Dezember 2016 war

der Startschuss für das neue Angebot von Areas. McDonald's sowie

Paul, beides international wohlbekannte Marken, haben für die Paris

expo Porte de Versailles auf diesen spezifischen Ort hin

zugeschnittene Verkaufsstellen konzipiert.



Während des gesamten Jahres 2017 wird Areas etwa dreißig

französische und internationale Verpflegungsdienste wie

beispielsweise La Place, Red d'Hippo, Déli&Cia, MasQMenos, Marguerite

du Pré, Super Wild Coffee und andere in den Komplex einbringen.



In Form von permanenten, zeitlich befristeten sowie beweglichen

Verkaufsstellen können diese Marken sich der Größe jeder einzelnen

Veranstaltung anpassen und werden zum Nutzen der spezifischen

Kundengruppen (Aussteller, Organisatoren und Besucher) über eine

digitale Komponente verfügen.



