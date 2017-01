Rheinische Post: Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt lehnt Vorstoß des Umweltbundesamtes für höhere Mehrwertsteuer ab

(ots) - Der Bundesminister für Ernährung und

Landwirtschaft, Christian Schmidt (CSU), hat den Vorstoß des

Umweltbundesamtes für eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch- und

Milchprodukte abgelehnt. "Die Forderung des Umweltbundesamtes ist

nicht neu und wird nicht dadurch besser, dass man sie regelmäßig

wiederholt", sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Eine künstliche Preiserhöhung

durch Steuererhöhung, in die Staatskasse, würde weder Tierwohl,

Umwelt noch den Verbrauchern helfen, so Schmidt. "Ich will den

Bürgern nicht durch Strafsteuern vorschreiben, was auf den Tisch

kommt", sagte der Ernährungsminister.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.01.2017 - 14:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1441608

Anzahl Zeichen: 941

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung