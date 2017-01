Vontobel verstärkt Private Banking-Team in Norddeutschland

(ots) - Mit dem Vermögensverwaltungsexperten Marcus

Engelhorn baut Vontobel sein Private Banking-Team in Norddeutschland

aus. Marcus Engelhorn stiess zum Jahresanfang von der Bethmann Bank

AG zu Vontobel, wo er mit Sitz in Hamburg bis Ende 2016 als Direktor

vermögende Kunden im Norden Deutschlands beriet. Bereits zuvor hat er

das Private Banking Geschäft in der Region Hamburg für die LTG Bank

aufgebaut, das 2012 von der zur ABM Amro Group gehörenden Bethmann

Bank übernommen wurde.



"Wir freuen uns, dass wir mit Marcus Engelhorn einen ausgewiesenen

Private Banking-Experten gewinnen konnten, der unser Vontobel-Team

mit seinen langjährigen Erfahrungen und seiner starken regionalen

Verwurzelung bestens verstärken wird. Vontobel will auch in 2017 das

Wachstum in Deutschland fortsetzen und die Beratungsteams an den

Standorten München, Frankfurt und Hamburg vergrössern. Dabei kommt

uns zugute, dass der Vontobel-Ansatz einer individuellen

Vermögensverwaltung, die auch in schwierigen Zeiten

Ertragsmöglichkeiten nutzt, in die Zeit passt und auf eine steigende

Nachfrage bei Kunden in Deutschland stösst", so Thomas Fischer,

Vorstand Private Banking der Bank Vontobel Europa AG.



Das Vontobel Private Banking Team in Deutschland, das in den

vergangenen Jahren regelmässig für seine Beratung Auszeichnungen

erhalten hat, umfasst derzeit rund 20 Berater.







Original-Content von: Vontobel



Vontobel

