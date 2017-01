Die NUFAM 2017 wieder mit "Innovationsstraße der Telematik" und zwei interessanten "Telematik-Tagen"

Die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH und die Mediengruppe Telematik-Markt.de intensivieren ihre Zusammenarbeit zur NUFAM 2017

Auch die von der Mediengruppe Telematik-Markt.de organisierte "Innovationsstraße der Telematik" wird

(firmenpresse) - Karlsruhe, 30.12.2016.

Das sehr positive Feedback der Messegäste und der Telematik-Aussteller führte zu einer Ausweitung des mit der Mediengruppe Telematik-Markt.de veranstalteten Fachprogramms zum Thema Telematik.





In den letzten Wochen haben sich starke Marken erstmals zur Karlsruher Nutzfahrzeugmesse angemeldet. Auch übernimmt Winfried Hermann (MdL), Minister für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, die Schirmherrschaft der NUFAM und unterstreicht damit die Bedeutung der Nutzfahrzeugbranche in Baden-Württemberg.



Mit rund 350 Ausstellern und 25 000 Besuchern wird die Messe Karlsruhe vom 28. September bis 1. Oktober 2017 zum Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche. "Die Ausstellerakquise läuft sehr gut. Über 75 Prozent der Ausstellungsfläche sind bereits gebucht oder fest optioniert. Einige Aussteller haben ihre Fläche vergrößert oder sind vom Mit- zum Hauptaussteller geworden. Die Platzierung der Aussteller in den Hallen ist zu diesem frühen Zeitpunkt schon in vollem Gange. Wir sehen der NUFAM 2017 mit großer Freude entgegen", erklärt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH.



Noch mehr Hersteller und Händler starker Marken

Unter den Fahrzeugbauern sind erstmals Humbaur, Kögel Trailer, Kässbohrer, Maytec sowie TII Sales mit den Marken Kamag, Scheuerle und Nicolas auf der NUFAM vertreten. Der große Erfolg der NUFAM 2015 führt auch HYVA Germany und Knapen Trailers nach Karlsruhe zurück. Neue Aussteller für den Bereich Werkstatt, Teile und Zubehör sind Frig Air Deutschland, Jost-Werke, Motair Turbolader, Neumeister Hydraulik und Walter Finkbeiner. Durch ihre Präsentation als Hauptaussteller geben Carnehl Fahrzeugbau Pattensen, Dautel, Fassi Ladekrane und F.X. Meiller, vormals Mitaussteller der NUFAM, ihrem Auftritt und damit der Nutzfahrzeugmesse eine größere Bedeutung.



Fachlich noch stärker: Zwei Telematik-Tage

Auch das Rahmenprogramm wird 2017 weiter ausgebaut. Aus dem Telematik-Tag in 2015 werden 2017 Telematik-Tage. Doppelt Zeit also für Informationen zu dieser spannenden Branche an zwei Tagen, am 28. und 29. September 2017, und wiederholt in Kooperation mit der Mediengruppe Telematik-Markt.de auf der NUFAM. Geprüfte Anbieter der "TOPLIST der Telematik" werden sich wieder auf der "Innovationsstraße der Telematik" und im eigens gruppierten Telematik-Bereich in Halle 2 präsentieren. Messegäste finden dort auch die Bühne für die Telematik-Tage mit interessanten Programmpunkten. Natürlich können Messebesucher an beiden Tagen den Telematik-Talk in einer kompetenten Experten-Runde verfolgen.







NUFAM: Erfolg auf ganzer Strecke



Die NUFAM entwickelt sich seit ihrem Start positiv. Für die vergangene Messe verzeichnete die KMK 315 Aussteller aus zwölf Ländern auf mehr als 60 000 Quadratmetern und 22 800 Besucher, davon 82,5 Prozent Fachbesucher. Für 68 Prozent von diesen ist die NUFAM eine wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen. Mehr als 75 Prozent planten, im Nachgang der Messe Einkäufe zu tätigen. Zahlreiche Direktkäufe fanden auf der Messe statt. (Quelle: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH)







