Kraftstoffsparende Fahrzeuge gesucht

KS lobt zum 37. Mal Energie- und Umweltpreis aus

(LifePR) - Der Spritverbrauch von Automobilen wird seit Monaten heftig diskutiert. Dabei geht es meist darum, dass Werksangaben, die auf vorgeschriebenen Prüfstandsmessungen basieren, oft erheblich von den realen Verbrauchswerten abweichen und dass sich Autokäufer von den Herstellern getäuscht fühlen. Nach Ansicht des Automobilclub Kraftfahrer-Schutz (KS) ist die Angabe falscher oder geschönter Werte absolut inakzeptabel. Allerdings geht der Verbrauch von Pkw und Nutzfahrzeugen seit Jahren zurück, eine Entwicklung, die der KS auch im Rahmen des alljährlich ausgelobten KS-Energie-und Umweltpreises aufmerksam beobachtet.

Mit dem Ziel, Kraftstoff-sparende Fahrzeuge und Techniken zu fördern, prämiert der drittgrößte deutsche Automobilclub seit 1981 herausragende Innovationen aus dem nationalen und internationalen Pkw- und Nutzfahrzeugbereich.

Etliche Entwicklungen, die in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden, sind zu Meilensteinen der Automobiltechnik geworden, wie zum Beispiel Diesel- und Benzin-Direkteinspritzung, das Common-Rail-Prinzip, aber auch Verkehrs- und Informationsleitsysteme oder das Eco-Training eines Autoherstellers. 2016 ging der Preis an Scania für den Hybrid-Lkw P 320, ein Fahrzeug für den städtischen Verteilerverkehr, das mit Strom und Biodiesel fährt und als erster Hybrid-Lkw die strengen Euro 6-Werte erfüllt.

Wer sich für Energiesparen interessiert, ist eingeladen, Kandidatenvorschläge einzureichen. Das kann formlos erfolgen, sollte allerdings eine kurze Begründung enthalten. Einsendeschluss ist der 19. April 2017. Einsendungen entweder per E-Mail an public.relations(at)achelis.com oder an den Automobilclub Kraftfahrer-Schutz, Presse und Information, Waldhornstraße 4, 80997 München. Eine Jury mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Medien wird Ende April den Preisträger für 2017 ermitteln.





Der Kraftfahrer-Schutz e.V. (KS) ist mit rund 550.000 Mitgliedern der drittgrößte Automobilclub in Deutschland. Mit seinen Töchtern Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und KS Versicherungs-AG bietet er eine umfassende Palette an Club- und Versicherungsleistungen, von der Wildschadenbeihilfe über den KS-Notfall-Service bis hin zu preiswerten Rechtsschutz- und Schutzbriefversicherungen, die aufgrund von Leistung und Preis viele Rankings in den letzten Jahren gewonnen haben. In der Münchner Zentrale und in acht Bezirksdirektionen sind rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz der KS-Gruppe liegt bei circa 100 Millionen Euro. Der Vertrieb erfolgt über 10.000 unabhängige Makler und Mehrfachagenten.





