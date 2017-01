Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen: Erläuterung der DIN EN 61439-1

Das Fachbuch vermittelt praktische Hinweise zur Anwendung der Norm für Hersteller, Schaltanlagenbauer und Planer

(PresseBox) - 5., vollständig neu bearbeitete Auflage 2017

305 Seiten, Broschur

32,-- ?

ISBN 978-3-8007-4241-7

- Erläuterung der VDE 0660-600-1, -2 und -3

- Gegliedert in einer Behandlung der normativen Abschnitte und einem Anhang, der ausführlich auf die physikalischen Grundlagen einiger Themen eingeht (z. B. Isolation, Kurzschluss)

- Mit Anwendungsbeispielen

- Praktische Hinweise zur Anwendung der Norm insbesondere für Hersteller, Schaltanlagenbauer und Planer

- Wichtig: mit Empfehlungen der Autoren, die sie aus Ihrer langjährigen Erfahrung ergänzt haben

- Zur besseren Übersicht und Klarstellung Einleitung der Abschnitte mit einer Schutzzielbeschreibung

Die VDE-Schriftenreihe 28 erläutert die VDE 0660-600, die die Normen der Reihe VDE 0660-5xx ersetzt hat. Anhand praktischer Beispiele werden Sachverhalte beschrieben, die in den gültigen Normen nicht ausreichend und eindeutig erklärt sind. Ziel dieses Fachbuches ist es, die eindeutige und einheitliche Auslegung der Technik zu unterstützen. Enthalten sind auch zahlreiche nützliche Hinweise zur Anwendung der Norm insbesondere für Hersteller, Schaltanlagenbauer und Planer.

Die Autoren sind Mitarbeiter des nationalen Komitee UK 431.1 für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Zusätzlich sind sie zum gleichen Thema in internationalen Gremien der IEC in verantwortungsvollen Funktionen tätig.



Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Begonnen hat alles im Oktober 1947: mit einer Lizenz zur Herausgabe der Elektrotechnischen Zeitschrift etz wurde der Verlag von Prof. Dr.-Ing. Kurt Fischer und Dr.-Ing. Hans Hasse in Wuppertal gegründet. Heute umfasst das Buchprogramm mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Zu den klassischen Publikationen gehören Fachbücher, Fachzeitschriften sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags und der HEALTH-CARE-COM GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie, Geoinformatik und Gesundheit erweitert. Ebenso zum Programm gehören Onlinemedien wie E-Books und Tagungsbände. Fachspezifische Seminare und Workshops runden das Portfolio ab.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

