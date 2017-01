DAS 105'5 SPREERADIO DAVID BOWIE-SPECIAL

David Bowie-Special zu seinem 70. Geburtstag mit Thomas Koschwitz

Das 105'5 Spreeradio David Bowie-Special

(firmenpresse) - David Bowie prägte mit seinem Schaffen die Musikwelt wie kein zweiter. Seine Wandlungsfähigkeit ist legendär, Songs wie „Heroes“, „China Girl“ oder „Space Oddity“ sind unvergessen. Er starb am 6. Januar 2016. Anlässlich seines 70. Geburtstags am 8. Januar würdigt 105‘5 Spreeradio das Musikgenie in einem großen Special! Thomas Koschwitz spielt zwei Stunden lang die größten und bekanntesten Hits und widmet die Sendung dem Leben des Ausnahmekünstlers.



Schalten Sie ein - Sonntag, 8. Januar 2017 von 18 bis 20 Uhr!







http://www.spreeradio.de/musik/das-1055-spreeradio-david-bowie-special



RTL Radio Center Berlin GmbH

