Lidl führt als erster Händler Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz" für Frischmilch in Bayern ein / Vorstellung Meilenstein für regionale Eigenmarke auf Internationaler Grüner Woche (FOTO)

Lidl Deutschland setzt ein klares Signal für mehr Tierschutz und

führt ab Januar 2017 für die Frischmilch der regionalen Eigenmarke

"Ein gutes Stück Bayern" die Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für

Mehr Tierschutz" des Deutschen Tierschutzbundes ein. Perspektivisch

sollen alle Molkereiprodukte von "Ein gutes Stück Bayern" mit der

Premiumstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz"

gekennzeichnet werden. "Wir begrüßen es sehr, dass Lidl

Molkereiprodukte mit der Premiumstufe des Labels listen wird und sein

Engagement für einen nachhaltigeren Umgang mit tierischen

Erzeugnissen strategisch weiter ausbaut", sagt Thomas Schröder,

Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Als erster Händler bietet

Lidl somit Milchprodukte an, die mit dem Tierschutzlabel "Für Mehr

Tierschutz" gekennzeichnet sind. "Unsere Marke 'Ein gutes Stück

Bayern' steht für Tierwohl und Nachhaltigkeit - sei es auf

ökologischer, sozialer oder ökonomischer Ebene. Daher freuen wir uns

besonders, dass unsere Bemühungen durch das Tierschutzlabel 'Für Mehr

Tierschutz' auch für unsere Kunden sichtbar werden", ergänzt Jan

Bock, Geschäftsleiter Einkauf Lidl Deutschland. "Damit setzen wir

einen weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen

Tierschutzbund, nachdem bereits ausgewählte Geflügelprodukte und ein

Teil der regionalen Eier bei Lidl nach den Richtlinien des Deutschen

Tierschutzbundes zertifiziert sind."



Auf der Internationalen Grünen Woche vom 20. bis 29. Januar 2017

in Berlin wird Lidl Details zur Umsetzung und Weiterentwicklung der

Eigenmarke "Ein gutes Stück Bayern" vorstellen. In der Messehalle 22

B, der "Bayernhalle", Stand C 248, können sich die Besucher über die

in Bayern beliebte Lidl-Eigenmarke informieren. Erste

Zertifizierungen sind bereits abgeschlossen, weitere Betriebe von

"Ein gutes Stück Bayern" werden derzeit nach den Richtlinien des



Deutschen Tierschutzbundes zertifiziert.



Über Lidl



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe

Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland

sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für

die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,

Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander

kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der

Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen

Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des

Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über

20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales

Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und

Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt

Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im

Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,

Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im

Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro

erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr

Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.







Dies ist eine Pressemitteilung von





Datum: 05.01.2017 - 15:15

Sprache: Deutsch



















