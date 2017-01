AM4 Sockel-Kompatibilität: be quiet! kündigt kostenlose Umrüst-Kits für seine CPU-Kühler an

Kostenlose AM4 Umrüst-Kits für aktuelle Kühler können ab sofort bestellt werden

(PresseBox) - be quiet!, seit zehn Jahren in Folge Marktführer für PC-Netzteile in Deutschland*, bietet seinen Kunden einen Top-Kundendienst und kündigt die Verfügbarkeit von kostenlosen AM4 Umrüst-Kits für Käufer von be quiet! Kühlern** an. Wer auf den neuen AMD Sockel wechselt, braucht also nicht auf seinen bewährten be quiet! CPU Kühler aus der neuesten Generation verzichten. Dank eines durchdachten Produktdesigns verläuft die Installation sehr ähnlich zu den anderen Sockeln.

Alle be quiet! Kühler, die mithilfe des bei den meisten Motherboards vormontierten AMD Retention Moduls installiert werden, sind bereits mit Sockel AM4 kompatibel. Dies trifft auf die Modelle Pure Rock, Pure Rock Slim und Show Rock LP zu.

Kunden anderer aktueller be quiet! Kühler, die mit einer Backplate fixiert werden, benötigen ein Umrüst-Kit, welches kostenfrei bereitgestellt wird. Ab dem 9. Januar 2017 können entsprechende Umrüst-Kits über ein Bestellformular auf der be quiet! Webseite angefordert werden**. AM4 Umrüst-Kits sind für die Dark Rock 3, Dark Rock Pro 3, Dark Rock TF, Shadow Rock 2 und Shadow Rock Slim Kühler verfügbar.

be quiet! bietet außerdem kostenlose AM4 Montagebrücken für die kürzlich auf den Markt gekommenen Silent Loop Kompaktwasserkühlung an. Diese können ebenfalls ab dem 9. Januar 2017 über die be quiet! Webseite bestellt werden**.

Im Laufe des Jahres 2017 werden alle in der vorliegenden Meldung aufgelisteten be quiet!-Kühler sukzessive direkt ab Werk mit einem AM4 kompatiblen Mounting-Kit ausgestattet.

* Quelle: GfK Panelmarkt, Absatz Interne Computer Netzteile, Januar 2016

** gegen Vorlage des Kaufbelegs

be quiet! ist ein Premium-Markenhersteller von Netzteilen, Gehäusen und Kühlungsprodukten für Desktop-PCs sowie seit 2007 Marktführer für PC-Netzteile in Deutschland*.

Der Erfolg beruht auf der besonderen Leidenschaft für Qualität und der deutschen Expertise im gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozess. Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle erfolgen ausschließlich in Deutschland. Produkte von be quiet! gehören zu den zuverlässigsten, effizientesten und leisesten auf dem Markt.

Weitere Informationen auf bequiet.com.

*GfK Panelmarkt, 2016





