neues deutschland: DGB-Vorstandsmitglied Körzell: Zurückdrängung von Minijobs ist Erfolg des Mindestlohns

(ots) - Zwei Jahre nach Einführung des Mindestlohns zieht

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell eine positive Bilanz: "Die

Zurückdrängung von Minijobs war beabsichtigt und ist ein Erfolg des

Gesetzes." In Westdeutschland sei die Zahl der geringfügigen

Beschäftigungen um 1,9 Prozent und in Ostdeutschland um 4,6 Prozent

gesunken. Die Kritik arbeitgebernaher Wissenschaftler, durch den

Mindestlohn seien 60 000 neue Jobs nicht geschaffen worden, geht

daher nach Körzells Ansicht "ins Leere". Im Interview erklärt er, der

Mindestlohn sei lediglich die unterste Haltelinie. "Unser Ziel ist

es, Tarifverträge abzuschließen, die deutlich darüber liegen." Es

gebe aber Bereiche, in denen die Arbeitgeber sich Verhandlungen

entziehen und die Gewerkschaften derzeit nicht stark genug seien,

diese Situation zu ändern. Einige Arbeitgeber glaubten auch,

Tarifverträge seien für sie jetzt kein Thema mehr, weil es eine

allgemein gültige und gesellschaftlich akzeptierte Untergrenze gibt.

"Das ist falsch", so Körzell. Er fordert die Ausweitung von

Kontrollen zur Einhaltung der Lohnuntergrenze und die Abschaffung von

Ausnahmen. So hätte etwa die Sonderregel für Langzeitarbeitslose

nicht funktioniert. "Ein Großteil dieser Menschen ist einfach

abgehängt vom Arbeitsmarkt. Sie brauchen mehr und bessere

Qualifizierungsmöglichkeiten und keine Ausnahmen vom gesetzlichen

Mindestlohn."







