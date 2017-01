ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 5. Januar 2017

Woche 01/17

Freitag, 06.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.20Bankrott! Argentiniens Staatspleite 2001

Deutschland 2015



9.05China - der wankende Riese

Der Börsencrash und seine Folgen

Deutschland 2015



9.50makro: China im Umbruch

Deutschland 2016



10.20So tickt China

Anpassen oder versagen

Großbritannien 2015



11.05So tickt China

Im Hochzeitswahn

Großbritannien 2015



11.45So tickt China

Das schnelle Geld

Großbritannien 2015



12.30Chinas einsame Söhne

Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik



13.15ZDF-History

Putsch gegen die deutsche Einheit



13.45Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1961 bis 1963)

Deutschland 2011



14.30Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1964 bis 1966)

Deutschland 2011



15.10Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969)

Deutschland 2011



15.55Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1970 bis 1972)

Deutschland 2011



16.40Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1973 bis 1975)

Deutschland 2011



17.25Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978)

Deutschland 2011



18.05Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1979 bis 1981)

Deutschland 2011



18.50Mauerjahre

Leben im geteilten Berlin (1982 bis 1984)

Deutschland 2011



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)





Woche 04/17

Sonntag, 22.01.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.00ZDFzeit

Projekt Hühnerhof

2500 Küken für Dirk Steffens

Deutschland 2014

Leschs Kosmos: Fleischeslust - Genuss ohne Reue? - entfällt!



5.45ZDFzeit

Projekt Hühnerhof

Dirk Steffens und die Macht der Verbraucher

Deutschland 2014



6.30ZDFzeit

Wie gut ist die deutsche Küche?



Der große Test mit Nelson Müller

Deutschland 2015



7.10Das Café am Island-Fjord

Feine Küche für raue Kerle

Deutschland 2014



7.55Streif - One Hell of a ride

Film von Gerald Salmina

Österreich 2014



9.55Dem KZ entkommen



10.35Bomberpiloten im KZ - Kriegsgefangene in Buchenwald



11.20Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)









