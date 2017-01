Tim Taylor Partnervermittlung jeden Tag einen Schritt besser

(firmenpresse) - 2017 bedeutet den Start der Tim Taylor Offensive für einen noch besseren Service. Unter dem Motto "besser TTPCG" startet die Nummer 1 in Sachen Partnervermittlung 2017 eine gross angelegte Serviceoffensive. Zu den Hauptzielen gehört die Optimierung des Kontakts zu den partnersuchenden Mitgliedern.

Die Qualität des Tim Taylor 24 Stunden Service wird weiter gesteigert

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Aktion "besser TTPCG" werden

Schulungsmassnahmen der Mitarbeiter in den Customer Centern haben. Von der Logistik eine echte Herausforderung. Die Tim Taylor Customer Service Crew befindet sich auf verschiedenen Kontinenten. Zum Beispiel muss die Voice - die physikalische Sprache - in der jeweiligen Landessprache ausgegeben werden. Die US-amerikanische Unternehmensberatung Take care koordiniert die Schulungsmassnahmen mit Partnergesellschaften in Asien und in Europa. Hier soll es das Ziel sein, Fragen und die Unterstützung der Tim Taylor Mitglieder auf Partnersuche noch schneller und nochmals in gesteigerter Qualität zu bearbeiten. Sicher keine einfache Zielsetzung, wenn man bedenkt, dass der bisher gebotene Service eine Qualität bietet, von der Wettbewerber nur träumen können.

Dienstleistungsproduktivität erweitern und steigern

In Zeiten eines verstärkten Innovationswettbewerbs, in dem Wertschöpfung und Gewinne immer stärker auch von einer frühen Markteinführung der Leistung abhängig sind, muss die Entwicklungsphase stärker unter Produktivitätsgesichtspunkten betrachtet werden. Eine weitere Herausforderung auf der Gestaltungsebene der Offensive "besser TTPCG" wird darin bestehen, die gesamtheitliche Methode der Tim Taylor Dienstleistung "aussergewöhnliche Premium Partnervermittlung" noch stärker den sich rasch verändernden Kundenbedürfnisse und -präferenzen charakterisiert anzupassen. Weil Dienstleistungsarbeit ihrem Wesen nach auf partnersuchende Menschen bezogen ist, kommt innovativen Personalmanagementkonzepten bei der Gestaltung der Qualität eine zentrale Rolle zu.

Eine Chance für Existenzgründer bietet die Offensive "besser TTPCG"

Als Partner bei der Tim Taylor Partnervermittlung bringen Existenzgründer Privatleben und Karriere in Einklang. Existenzgründer profitieren von einem konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt. Egal ob hauptberuflich oder als zweites Standbein zeigt TTPCG Existenzgründern den Weg zu ihrem persönlichen Erfolg. 36 Jahre Erfahrung machen TTPCG zu einem starken Partner für die Selbstständigkeit. Existenzgründer werden erfolgreich. Sie nutzen im Tim Taylor Team ein System, das Existenzgründer eine erfolgreiche Karriere als Tim Taylor Center Manager/in oder Singleberater/in beinahe garantiert. Denn die Offensive "besser TTPCG" soll auch in Europa zusätzliche Stützpunkte schaffen. Die hauseigene Marketing Division Tim Taylor Marketing hat seit der Unternehmensgründung noch nie eine solch hohe Nachfrage gehabt wie im vergangenen Jahr. Die Verbindung von Vorteilen der digitalen Welt mit dem menschlichen persönlichen Kontakt für Singles auf Partnersuche trägt die Erfolge der TTPCG und deren Franchisenehmer ständig weiter nach vorne.

Sie haben einen Pressebericht des Fachjournalisten Michael Poorman aus Fort Wayne, Indiana gelesen. Vielen Dank dafür!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.taylorgroup.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TTPCM mit Hauptsitz in Irland macht PR mit Blitz und Donner für die TTPCG Inc. USA.

Dies ist eine Pressemitteilung von

c/o TTPCM Germany

PresseKontakt / Agentur:

c/o TTPCM Germany

Karlheinz Möller

Wilhelm-Röntgen-Str. 24-26

63477 Maintal

karlheinzmoeller100(at)t-online.de

0152-05285447

www.taylorgroup.ch



Datum: 05.01.2017 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1441660

Anzahl Zeichen: 3643

Kontakt-Informationen:

Firma: c/o TTPCM Germany

Ansprechpartner: Eric Anderson

Stadt: Maintal

Telefon: +49.6181.4233882





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung