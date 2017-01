Rockefeller-Stiftung ernennt ehemaligen Leiter von USAID, Dr. Rajiv Shah, zu ihrem nächsten Präsidenten

(ots) - Die Rockefeller-Stiftung (The

Rockefeller Foundation) hat heute die Ernennung von Dr. Rajiv Shah,

ehemaliger Leiter der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID

(United States Agency for International Development) und Mitglied des

Stiftungsrats der Rockefeller-Stiftung, zu ihrem dreizehnten

Präsidenten verkündet. Shah hat sich durch seinen Einsatz zur

Stärkung des Stellenwerts der internationalen Entwicklungsarbeit in

der Außenpolitik und messbare Ergebnisse durch Partnerschaften

zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor einen Namen gemacht.

Respekt hat er sich außerdem durch seine Arbeit mit oppositionellen

Regierungen von Afghanistan bis Mittelamerika sowie führenden

überparteilichen Abgeordneten im US-Kongress verdient.



Als Leiter von USAID war Dr. Shah für die Hilfe bei einigen der

schlimmsten humanitären Krisen unserer Zeit verantwortlich, darunter

das verheerende Erdbeben in Haiti 2010 und der Ebola-Ausbruch in

Westafrika 2014. Für seinen Einsatz und seine Arbeit zur

Transformation und Wiederbelebung von USAID wurde er überparteilich

gelobt und unterstützt. 2014 war Dr. Shah Hauptredner beim National

Prayer Breakfast und unterstrich seine Vorstellung, dass die

Vereinigten Staaten beim Sieg über die extreme Armut in der Welt eine

führende Rolle spielen könnten. Als nächster Präsident der

Rockefeller-Stiftung bringt Shah weitreichende Erfahrung in

auswärtigen Angelegenheiten, globaler Gesundheit, globaler

Entwicklung und humanitärer Hilfe mit. Dank seiner Erfahrung als

Investor im privaten Sektor als Gründer von Latitude Capital besitzt

Dr. Shah die Perspektive und Erfahrung zur Errichtung beständiger

Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor.



Neben seiner internationalen Arbeit hat Shah das National

Institute for Food and Agriculture gegründet und als leitender



Wissenschaftler des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums

gedient. Zuvor war er Direktoriumsmitglied der Seattle Public Library

und der Seattle Community Colleges. Durch seine Arbeit im

Stiftungsrat seit März 2015 tritt er sein Amt als Präsident mit

umfangreicher Kenntnis der Rockefeller-Stiftung und ihrer Abläufe an.



Mit 43 ist Shah der jüngste und erste Amerikaner mit indischen

Wurzeln, der als Stiftungspräsident dient. Shah wird seine neue Rolle

am 1. März antreten und Dr. Judith Rodin ablösen, die das

Präsidentenamt fast zwölf Jahre lange bekleidete.



"Der Stiftungsrat ist begeistert von dem Tatendrang und der

Erfahrung, mit der Raj Shah diese großartige philanthropische

Institution bereichern wird", sagte der Ratsvorsitzende Dick Parsons.

"Nach einem heiß diskutierten Auswahlverfahren haben sich die

Treuhänder einstimmig für Raj entschieden. Judith Rodin hat die

Rockefeller-Stiftung transformiert und uns als innovative

philanthropische Institution der Weltklasse aufgestellt. Wie können

uns keinen Besseren als Raj Shah vorstellen, um in Zukunft die Arbeit

dieser Institution zu leiten."



"Seit über hundert Jahren steht die Rockefeller-Stiftung an

vorderster Front bei der Lösung der drängendsten Probleme auf dieser

Welt", sagte Dr. Rajiv Shah. "Ich bin geehrt und inspiriert von der

Chance, auf dieser 103-jährigen Geschichte aufzubauen, die messbare

Ergebnisse geliefert und nachhaltigen Fortschritt gebracht hat. Ich

freue mich darauf, für die Rockefeller-Stiftung einen Kurs

vorzugeben, damit wir gemeinsam mit unseren Partnern zum Wohl der

Menschheit beitragen und uns den Herausforderungen von heute und

morgen in den USA und auf der ganzen Welt stellen können."



"Ich bin hocherfreut über Raj Shah als meinen Nachfolger", sagte

Dr. Judith Rodin, amtierende Präsidentin der Rockefeller-Stiftung.

"Ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Raj zusammen, ob in seiner

Rolle bei der Bill & Melinda Gates Foundation, als Leiter von USAID

oder als Treuhänder der Rockefeller-Stiftung. Dabei hat er uns immer

wieder durch seine Intelligenz und sein Engagement für wirkungsvolle

Lösungen und das Wohl der Menschheit beeindruckt. Ich bin überzeugt,

dass das nächste Kapitel der Rockefeller-Stiftung mit Raj Shah am

Steuer ein leuchtendes sein wird."



DR. RAJIV SHAH



In seiner neuen Rolle bei der Rockefeller-Stiftung bringt Dr. Shah

über zwanzig Jahre Erfahrung im Wirtschafts- und Regierungssektor und

an philanthropischer Arbeit mit. 2009 wurde Dr. Shah von Präsident

Obama zum Leiter von USAID ernannt und vom Senat einstimmig

bestätigt. Er wurde damit beauftragt, die operativen Abläufe der

Behörde mit einem Etat von 20 Milliarden US-Dollar neu aufzustellen

und drängende Probleme auf der ganzen Welt effektiver zu

unterstützen. Durch stärkeren Fokus auf Innovation, die Förderung von

Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor,

Umdenken bei internen Praktiken und Änderung des Ausgabenverhaltens

für effektivere Ergebnisse konnte Shah überparteiliche Unterstützung

gewinnen. Dadurch konnte USAID seine Arbeit zum Sieg über die extreme

Armut extrem verstärken. Trotz des Streits der beiden Parteien bei

vielen Themen wurden zwei bedeutende Prioritäten des Präsidenten -

Feed the Future und Power Africa - vom Repräsentantenhaus und vom

Senat mit überparteilicher Unterstützung verabschiedet und von

Präsident Obama zum Gesetz gemacht. Der Global Food Security Act ist

weltweit das zweitumfassendste Entwicklungsgesetz nach PEPFAR. Mit

seiner Arbeit konnte Shah Staaten beim demokratischen Wandel sowie

beim Wideraufbau nach Konflikten und bei humanitäre Krisen effektiv

unterstützen. Es besteht breiter Konsens, dass er Millionen von

Kindern auf der ganzen Welt lebensnotwendigen Zugang zu Nahrung,

Gesundheitsversorgung und Wasser verschafft hat.



2014 gründete Shah das United States Global Development Lab, das

Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor

herstellt mit dem Ziel, innovative Lösungen für die vielfältigsten

internationalen Herausforderungen zu entwickeln, darunter Wasser,

Gesundheitsversorgung, Nahrungssicherung, Ernährung, Energie und

Klimawandel. Er leitete zudem umfassende interne Reformen ein, die

alle Bereiche der Behörde berührten. So wurde die Aufsicht über

Budget und Politik vom Auswärtigen Amt zurück an USAID übertragen.

Auf Einladung einer überparteilichen Gruppe von führenden

Kongressabgeordneten war Dr. Shah 2014 Hauptredner beim National

Prayer Breakfast.



Nachdem Dr. Shah USAID 2015 verließ, folgte er weiter seiner

Leidenschaft, um Gemeinden in Entwicklungsländern durch Chancen zu

einem besseren Leben zu verhelfen. Dazu gründete er Latitude Capital,

ein Private-Equity-Unternehmen, das auf Energie- und

Infrastrukturprojekte in Afrika und Asien spezialisiert ist.



Dr. Shah ist außerhalb von Detroit (Michigan, USA) aufgewachsen

und hat Abschlüsse von der University of Michigan at Ann Arbor, der

University of Pennsylvania School of Medicine und der Wharton School

of Business. Vor seiner Rolle bei USAID diente Shah als leitender

Wissenschaftler und Staatssekretär für Forschung, Bildung und

Wirtschaft im US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium. Darüber

hinaus diente er bei der Bill & Melinda Gates Foundation in

verschiedenen Führungsrollen. Beispielsweise wirkte er an der Allianz

für eine Grüne Revolution in Afrika (ein Gemeinschaftsprojekt

zwischen der Gates- und der Rockefeller-Stiftung), der

Internationalen Finanzfazilität für Impfprogramme (die mehr als 5

Milliarden US-Dollar für Kinderschutzimpfungen auf der ganzen Welt

aufbrachte) und beim Auflegen des globalen Entwicklungsprogramms mit.

Derzeit ist er Distinguished Fellow in Residence an der Georgetown

University und lebt mit seiner Frau Shivam Mallick Shah und ihren

drei Kindern in Washington DC.



Informationen zur Rockefeller-Stiftung. Seit über 100 Jahren hat

die Rockefeller-Stiftung die Mission, zum Wohl der Menschheit auf der

ganzen Welt beizutragen. Heute verfolgt die Rockefeller-Stiftung

diese Mission durch zwei Hauptziele: Förderung inklusiver

Wirtschaftssysteme, die mehr Chancen für eine breitere Teilhabe am

Wohlstand bieten, und Stärkung der Belastbarkeit durch Unterstützung

von Menschen, Gemeinden und Institutionen bei der Vorbereitung auf,

beim Überstehen von und beim gestärkten Hervorgehen aus akuten

Schocks und chronischen Belastungen. Um diese Ziele zu erreichen,

betätigt sich die Rockefeller-Stiftung am Schnittpunkt von vier

Schwerpunktbereichen -- bessere Gesundheitsversorgung, aufgewertete

Ökosysteme, sichere Lebensgrundlage und Städtewandel --, um die

Grundursachen von aufkommenden Herausforderungen zu bekämpfen und

systemische Veränderung herbeizuführen. Gemeinsam mit seinen Partner

und Finanzhilfeempfängern will die Rockefeller-Stiftung

transformative Innovationen beschleunigen und skalieren, ungleiche,

sektorübergreifende Partnerschaften errichten und Risiken eingehen,

die andere nicht eingehen können -- oder wollen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.rockefellerfoundation.org

(http://www.rockefellerfoundation.org/).







