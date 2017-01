IHK: Grenzregionen von Mautgebühren befreien!

(PresseBox) - Die IHK Saarland lehnt die Einführung einer deutschen PKW-Maut ab, da hiervon erhebliche Belastungen insbesondere für den grenzüberschreitenden Handel zu erwarten sind. Sollte sich die Einführung der Maut nicht generell verhindern lassen, muss zumindest eine Befreiung für Ausländer im kleinen Grenzverkehr realisiert werden ? die EU hatte zuletzt Gesprächsbereitschaft für eine solche Sonderregelung signalisiert.

In der Großregion pendeln täglich rund 220.000 regionale Grenzgänger zwischen den einzelnen Ländern hin und her. ?Die Wirtschaft ist auf einen reibungslosen Austausch mit den Nachbarn angewiesen. Den Unternehmen droht jetzt Schaden: Durch die PKW-Maut werden viele Bürger von ihren Besuchen in grenznahen Einkaufsstädten der Nachbarregionen abgehalten. Umsatzeinbußen sind insbesondere im Einzelhandel, in der Gastronomie und in der Kulturbranche zu befürchten?, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Heino Klingen. Nach Ansicht der IHK wirkt eine Pkw-Maut zudem als Motivationsbremse für all diejenigen, die sich für eine engere grenzüberschreitende Zusammenarbeit und das Zusammenwachsen der Großregion im Alltag einsetzen. ?Die grenznahen Räume müssen daher unbedingt von Straßennutzungsgebühren ausgenommen werden?, so Klingen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Industrie- und Handelskammer des Saarlandes

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.01.2017 - 15:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1441665

Anzahl Zeichen: 1285

Kontakt-Informationen:

Firma: Industrie- und Handelskammer des Saarlandes

Stadt: Saarbrücken





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung