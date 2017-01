Remote Sensor Monitoring via IP Netzwerk oder Web

Überwachen und schützen Sie Ihre wichtigen Räume und Anlagen mit dem IP basierten Didactum Monitoring System 50. An dieses Remote Sensor Monitoring System können bis zu 2 Sensoren angeschlossen werden.

Überwachungssystem - Didactum Monitoring System 50

(firmenpresse) - Bei dem neuen Didactum Monitoring System 50 handelt es sich um ein kompaktes Mess- und Überwachungssystem für kleine und mittlere Räume und Anlagen. Bis zu 2 verschiedene Sensoren können an dieses IP basierte Remote Sensor Monitoring System angeschlossen werden. Ein auf Wunsch bis zu 100 Meter absetzbarer Temperatursensor ist bereits Bestandteil des Lieferumfangs, so dass mit der Non-Stop Messung der Temperatur sofort begonnen werden kann. Erhalten Sie so ein webbasiertes Thermometer, auf welches via TCP/IP Netzwerk oder Web zugegriffen werden kann. Im Rahmen des Umgebungsmonitoring kann optional ein zweiter Temperaturfühler oder auch ein Luftfeuchtesensor an das Monitoring System 50 angeschlossen werden.



Wahlweise kann auch ein Wechselstromspannungssensor, ein Bewegungsmelder oder ein Wassermeldesensor zum Einsatz kommen. Der Hersteller Didactum bietet für verschiedenste Einsatzbereiche ein umfassendes Sortiment an IP-kompatiblen Sensoren an.



Die von den IP fähigen Sensoren gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtewerte werden im Datenlogger des Didactum 50 Messgeräts gespeichert. Per Webbrowser können Sie auf das deutsche Web Interface via IP Netzwerk oder Web zugreifen und sich den Temperaturverlauf anzeigen lassen. Ganz bequem lässt sich die Messwertaufzeichung aus dem Netzwerkthermometer herunterladen. Hier können die Messdaten per XML- oder CSV- Datei exportiert und mit einer Tabellenkalkulation wie bspw. Excel bearbeiten.



Da das 50er Überwachungssystem voll SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 (verschlüsselt) kompatibel ist, wird eine nahtlose Integration in Softwarelösungen von Drittanbietern unterstützt. Im Rahmen der Visualisierung von Messdaten kann das Didactum 50 Überwachungssystem die in Echtzeit gemessenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten an Tools wie RRDtool oder Cacti übertragen. Auch SNMP kompatible Gebäude- und Netzwerk- Managementsoftware wird von diesem IP Datenlogger unterstützt. Zustandmeldungen werden per SNMP (Simple Network Management Protocol) via TCP/IP Netzwerk oder das Internet übertragen. Mit einem einfachen SNMP Befehl kann der Temperatursensor des Herstellers Didactum auch direkt via Netzwerk abgefragt werden.





Das Monitoring System 50 bietet neben einem IP basierten Umgebungsmonitoring auch sinnvolle Benachrichtigungs- und Alarmfunktionen. Wird ein kritischer Temperaturbereich unter- bzw. überschritten, so verschickt dieses SNMP Thermometer Alarme per E-Mail oder SMS (via 3rd Party Gateway). Auch kann der Temperatur-Alarm auch per optional lieferbarer Sirene mit eingebauter Blitzleuchte erfolgen. Im WebGUI können Sie jeden angeschlossenen IP-Sensor individuell benennen und nach Ihren Wünschen individuelle Grenz- und Warnwerte in Sachen Temperaturüberwachung hinterlegen.



Das Didactum Monitoring System kann unter Netzwerk Monitoring Software wie beispielsweise Nagios, OpenNMS, PRTG, HP OpenView oder WhatsUp Gold eingesetzt werden. Weitere Informationen zum Thema Remote Sensor Monitoring erhalten Sie unter http://www.didactum-security.com.







Die Didactum® Security GmbH bietet Netzwerk Monitoring Lösungen zur Umgebungs-, Sicherheits- und Stromüberwachung geschäftskritischer Infrastrukturen, wie beispielsweise Technik- und Serverraum sowie Rechenzentren.



Steigern auch Sie die Sicherheit Ihrer sensiblen Infrastruktur mit der von Didactum® angebotenen IT Überwachungstechnik.



Das bewährte Produktportfolio von Didactum® Security GmbH wurde auf Grundlage strenger Kriterien wie Technologieführerschaft, Ausfallsicherheit und Investitionsschutz (ROI) selektiert.



Mit den von Didactum angebotenen Überwachungssystemen können sich Unternehmen und öffentliche Auftraggeber (öA) vor einer Vielzahl von Risiken wirksam schützen.



Als offizieller Resellerpartner der OpenNMS Group, bietet Didactum Security GmbH das gesamte Service- und Dienstleistungspektrum rund um OpenNMS an.



Durch den konsequenten Einsatz modernster Technologien, steigert Didactum® Security GmbH die Verfügbarkeit und somit die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden nachhaltig.

Kommentare zur Pressemitteilung