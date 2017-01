Cross Marketing Kampagnen: DERPART setzt auch 2017 auf attraktive Quartalsthemen

Mit „Tausche Alltag gegen Sonne“ startet die Frankfurter Vertriebsorganisation deutschlandweit in das neue Jahr

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 04. Januar 2017 – Ein erfolgreiches Marketinginstrument der DERPART Reisevertrieb GmbH geht in die nächste Runde. „Auch 2017 wird es pro Quartal wieder eine große Multi-Channel-Kampagne geben, mit der wir unsere Kunden noch stärker und interaktiver an unsere DERPART Reisebüros binden möchten“, so DERPART Marketingchef Michael Schober. „Die Kampagnen-Themen orientieren sich dabei am Ablauf des Buchungsjahres. Pro Quartal werden sie von einem attraktiven Kunden-Gewinnspiel begleitet, an dem die Kunden sowohl online als auch offline teilnehmen können.“

Über das ganze Jahr hinweg haben DERPART Kunden – und solche, die es werden wollen – mit etwas Geschick und Glück die Möglichkeit, attraktive Reisepreise zu gewinnen. Los geht es im ersten Quartal mit einem Adria-Urlaub von ITS für zwei Personen inklusive Flug.

Seit dem 1. Januar 2017 können Urlaubshungrige auf allen „Kanälen“ beim Gewinnspiel mitmachen: Per Gewinnspielkarten, die Anfang Januar an die teilnehmenden Büros verschickt wurden, via Desktop-PC sowie über alle mobilen Endgeräte. Über einen auf den Gewinnspielkarten integrierten QR-Code werden die Teilnehmer direkt zum Gewinnspiel auf der jeweiligen DERPART.COM Partnerseite der Büros geleitet.

Multi-Channel ist die Devise

Die Slogans und die eigens dafür gestalteten Kampagnenelemente ziehen sich sowohl on- als auch offline durch das jeweilige Quartal. So werden die vier unterschiedlichen Themen bürobezogen als Bühnenvisual und digitales Gewinnspiel auf allen DERPART.COM Webseiten gespielt und von passenden Titelbildern und Posts auf den Facebook-Seiten der DERPARTner begleitet. Im Reisebüro selbst werden die Kampagnen ganz klassisch fortgesetzt: mit passender Schaufenster-Dekoration und Anzeigen in der Kundenzeitschrift „Time2Travel“ sowie auf den gedruckten Gewinnspielkarten.

Attraktive Kampagnen-Themen

Wie in den letzten Jahren wird pro Kalenderquartal ein Reise-Hauptthema vielfältig beworben. Für Januar bis März, der Hauptbuchungszeit für den Sommer, wurde diesmal das Fokusthema Urlaubsideen mit dem Motto „Tausche Alltag gegen Sonne“ kombiniert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Kreuzfahrten, die auch das Quartalsmotiv bestimmen.



Im zweiten Quartal geht es um den Sommerabverkauf beziehungsweise das Last Minute-Geschäft. Dieses wird mit dem Slogan „Der Countdown beginnt jetzt“ und einer Sanduhr bildlich verknüpft. Das zweite Halbjahr wird – wie in den Vorjahren auch – mit einem Fokus auf Fernweh beginnen. Dafür wird sinnbildlich der Stecker gezogen, denn es gilt: „Einfach mal abschalten“. Im letzten Quartal „garantiert“ eine Glühbirne „Erleuchtung“ und unterstreicht, dass sich frühes Buchen lohnt.

Weitere Informationen unter: www.DERPART.COM



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über DERPART:

Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,57 Milliarden Euro (2015) ist DERPART eine der erfolgreichsten Reisevertriebsorganisationen und zählt zu den 500 größten Unternehmen in Deutschland. Die DERPART Reisebüros zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung aus, die durch permanente Schulungs- und Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Im Geschäftsreisemarkt haben sich die mehr als 70 DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) Agenturen erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. DERPART ist am internationalen Geschäftsreiseverbund RADIUS TRAVEL beteiligt. Im Eventbereich veranstaltet DERPART INCENTIVES & MORE Tagungen, Kongresse und Erlebnisreisen. DERPART ist Teil der DER Touristik, der Touristiksparte der REWE Group, welche die Hälfte der Gesellschaftsanteile hält. Die anderen 50 Prozent gehören den mittelständischen DERPARTnern. Das Unternehmen steht damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe.



