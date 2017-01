Schmerzfrei, minimal-invasiv, Wahnsinn!

(firmenpresse) - Absolut schmerzfrei, minimal-invasiv, der echte Wahnsinn!

Keine Schnitt, kein Blut, keine Schmerzen - Metall-freie Zahnimplantate aus Zirkon-Keramik nach mit der MIMI-Methode! Weiß von der Wurzel bis zur Krone.

In seiner Praxis in Berlin bietet der Zahnarzt F. Michael Sendler eine spezielle Implantationstechnik an. Im optimalen Fall ist die Implantation in einer Sitzung abgeschlossen, die Implantate müssen später nicht operativ freigelegt oder verlängert werden. Nach der Einheilungsphase werden die Zähne im Zahnlabor der Praxis angefertigt. Möglich macht die kurze Behandlungszeit das "MIMI"-Verfahren.



Das Kürzel MIMI steht dabei für "minimal invasive Methode der Implantation". Minimalinvasiv bedeutet für Sie: kleiner Schnitt, kein Blut, so gut wie keine Schmerzen. Also ein möglichst kurzer, schmerzloser Eingriff. Am nächsten Tag wieder fit und uneingeschränkt im Alltag!



Der Unterschied zum konventionellen Implantations-Verfahren ist der, dass das Zahnfleisch kaum geöffnet, geschweige denn vom Knochen gelöst werden muss. "Das bietet viele Vorteile. Die Patienten haben nach der OP kaum Schmerzen, kaum Schwellungen, und es kommt kaum zu Infektionen. Dazu ist das MIMI Verfahren auch noch preiswerter als das konventionelle Verfahren?" zählt Herr Sendler auf.



Mit derartigen Implantaten kann man genauso Menschen helfen, die bereits Prothesen tragen, welche nicht richtig halten. Hier läßt sich unter Umständen das Problem in 2 bis 3 Stunden lösen und die Prothesen halten wieder wie festgeschraubt.



"Zusätzlich bieten wir den Patienten prophylaktische Maßnahmen nach neuesten biologischen Erkenntnissen und Schweizer Technik. Gesundheit beginnt bekanntlich im Mund! Und bevor Karies und Periodontitis Schaden anrichten, beugen wir gemeinsam mit unseren Patienten lieber vor ..." fügt Herr Sendler hinzu.



