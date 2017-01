neues deutschland: Feministische Bloggerin: In der Silvesterdebatte werden "rassistische Nebelkerzen" gezündet

(ots) - Die Feministin Nadia Shehadeh kritisiert die

aktuelle Debatte über den Polizeieinsatz während der Silvesterfeier

in Köln. Man zünde "in weiten Teilen mal wieder nur rassistische

Nebelkerzen, anstatt dem Kern der Dinge - nämlich den patriarchalen

Gewaltstrukturen - auf den Grund zu gehen", schreibt das

Redaktionsmitglied des Internetblogs "Mädchenmannschaft" in einem

Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues

deutschland" (Freitagausgabe). Nicht die ethnische Herkunft, sondern

die hegemoniale Männlichkeit scheine das eigentliche Problem zu sein:

Die Täter von Sexualübergriffen seien nämlich in der Hauptsache

männlich. "Dass dieser Sachverhalt ständig ausgeblendet und sich

stattdessen bemüht wird, Täterschaft zu ethnisieren, anstatt auf

patriarchale Gewaltstrukturen einzugehen, gehört zu einer

Schutzkultur, die tatsächliche Gefahrenlagen ausblendet und sich nur

vermeintlich um potenzielle Opfer sorgt", so Shehadeh weiter.







