AMTRA präsentiert X-tend Container auf der TAR 2017

Dernbach | Auf der Fachtagung für Turnarounds und Revisionen präsentiert die AMTRA Mobilraum GmbH in Potsdam mit der X-tend Linie eine neue, größere undäußerst vielseitige Generation von Containern.

Der neue X-tend Container von AMTRA?mehr Raum für neue Möglichkeiten.

(firmenpresse) - Ob funktionaler Bürocontainer, mobile Schule oder komfortabler Wohncontainer: Seit über 20 Jahren realisiert die AMTRA Mobilraum GmbH individuelle Raumcontainer-Systeme für Industrie und Kommunen. Vor allem im Bereich der Raffinerien und der chemischen Industrie vertrauen deutschlandweit viele Marktführer auf das Know-how von AMTRA. Daher ist das Unternehmen auch dieses Jahr wieder Partner der Jahrestagung TAR, die vom 23. bis zum 26. Januar 2017 in Potsdam stattfindet. Hier stellt AMTRA mit der X-tend Linie seinen neuen Container von Format vor.

"Unsere Container gewinnen an Format"

Mit diesem Slogan weist AMTRA auf die Vorzüge seiner neuen X-tend Container hin, die mit einer Grundfläche von 18 Quadratmetern rund 20 % mehr Fläche bieten als herkömmliche Container nach ISO-Norm. Neben 6,0 Metern Länge und 3,0 Metern Breite sorgt die Außenhöhe von 3,1 Metern auch im Innern für mehr Luft nach oben, wodurch beispielsweise der Einbau von Akustikdecken ermöglicht wird. Weitere Features, wie breitere und größere Türen und dreiflügelige Fenster, sorgen für mehr Komfort. Technische Details, hervorragende Dämmwerte, die Ausführung in der Feuerwiderstandsklasse F30 und die Erfüllung der DIN 4108 im Rahmen der EnEV 2014 (Version 2016) ermöglichen die Baugenehmigungsfähigkeit der Container und unterstreichen die Vorteile des zukunftsweisenden Konzeptes der X-tend Linie von AMTRA.

Teilnehmer der Tagung können den X-tend Container live vor Ort in Potsdam erleben und sich von einem Team der AMTRA Mobilraum GmbH erklären lassen.

Weitere Informationen zum neuen Komfortcontainer von AMTRA finden Sie unter:

www.x-tend-container.com

Die X-tend Linie von AMTRA - Mehr Raum für neue Möglichkeiten:

+ 20% mehr Fläche (18 qm statt 15 qm bei ISO-genormten Containern)

+ 6,0 m lang, 3,0 m breit und 3,1 m hoch (2,60 m Innenraumhöhe)

+ Mehr Arbeitsfläche für bis zu drei Schreibtische pro Container

+ Baugenehmigungsfähig für längere Standzeiten (optimal ab 24 Monaten)

+ Niedriger Energieverbrauch dank EnEV 2014 (Version 2016) und Wärmeschutz (DIN 4108)_

+ Hoher Brandschutz mit F30 Feuerwiderstand im Standard

+ Regulierbarer Sonnenschutz durch Aluminium-Raffstores außen

+ Mehr natürliches Licht durch größere Glasflächen dank dreiteiliger Fenster

+ Breitere und höhere Türen (1,0 m x 2,1 m)

+ Erhöhter Schallschutz durch innovative Gipswände

+ Hochwertige Ausstattung und Klimatisierung auf Wunsch

+ Individuelle Planbarkeit dank flexibler Grundrisse





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.amtra-gmbh.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die AMTRA Mobilraum GmbH

Seit über 20 Jahren realisiert AMTRA als Dienstleister und Serviceanbieter individuelle Raumcontainer-Systeme für Industrie und Kommunen. Dabei stellt das Unternehmen höchste Ansprüche an Qualität- und Sicherheitsstandards, was zahlreiche Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001, SCCP und PQ VOL belegen. Fünf geprüfte Standorte in den wichtigsten Ballungszentren der chemischen Industrie stellen die räumliche Nähe der AMTRA Mobilraum GmbH zu ihren Kunden sicher. Mit viel Know-how aus unzähligen Projekten unterstützen die Experten von AMTRA ihre Kunden von der ersten Planungsphase bis zum erfolgreichen Abschluss der Anlagenrevision. Höchste Qualität, schnelle Container-Verfügbarkeit, kompetente Beratung und speziell geschulte Mitarbeiter sorgen für einen schnellen und reibungslosen Ablauf aller Maßnahmen.

AMTRA - Bei Raumbedarf bringen wir Sie weiter!

Dies ist eine Pressemitteilung von

AMTRA Mobilraum GmbH

PresseKontakt / Agentur:

atw:kommunikation GmbH

Heimo Korbmann

Bahnhofstraße 40

53721 Siegburg

hk(at)atw.de

02241/5984-30

http://www.atw.de



Datum: 05.01.2017 - 18:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1441689

Anzahl Zeichen: 3044

Kontakt-Informationen:

Firma: AMTRA Mobilraum GmbH

Ansprechpartner: Heike Nitzsche

Stadt: Dernbach

Telefon: +49 26 89 94 56 -110





Diese Pressemitteilung wurde bisher 85 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung