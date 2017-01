PR Office unterstützt ab Januar das Landhaus Zu den Rothen Forellen

(firmenpresse) - Horn-Bad Meinberg, Januar 2017 - Bettina Häger-Teichmann, Inhaberin der PR-Agentur PR Office, unterstützt mit ihrem Team seit 01. Januar 2017 das Landhaus Zu den Rothen Forellen in Ilsenburg im Ost-Harz im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Das Landhaus Zu den Rothen Forellen ist das beste Hotel in Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband klassifizierte das traditionsreiche Haus 2016 mit "Fünf Sterne Superior". Das Hotel gehört zu den insgesamt 13 4- und 5-Sterne Hotels der Gruppe "Dr. Lohbeck Privathotels".

Mitten im idyllischen Ort Ilsenburg, direkt am Fuße des "Hausbergs" Brocken gelegen, ist das Hotel Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen und Wintersport im Ost-Harz, aber vor allem ein Refugium zum Erholen auf hohem Niveau. Die 76 Zimmer und Suiten bieten höchsten Wohnkomfort in stilvollem Landhausstil. Die Gebäude auf dem Anwesen sind historisch geprägt, aber auch modern, da die Anlage in den vergangenen Jahren immer wieder verschönert und mit neuesten Details ausgestattet wurde.

Vor dem Hotel prägt ein großer See, der Forellensee, mit weißen Schwänen, die einmalige Atmosphäre. Vom Restaurant und von vielen Zimmern aus hat man den See immer im Blick. Das Licht durchflutete Landhaus-Restaurant strahlt einen ganz besonderen Charme aus. Hier hat man das Gefühl direkt unter freiem Himmel zu speisen.

Feinschmecker sind begeistert vom Gourmetrestaurant "Forellenstube". Es ist das kulinarische Herzstück des Landhauses und gilt in allen Restaurantführern der Region zu den ganz besonderen Empfehlungen. Ein Geheim-Tipp für die Liebhaber der ausgesuchten feinen Küche.

Das 5 Sterne superior Hotel bietet auch 5 Sterne superior Wellness. Im "Forellen-Spa" verwöhnen die Spa-Mitarbeiter ganzheitlich mit Hot Stone, pflegenden Kräuterstempelmassagen mit Harzer Kräutern und zahlreichen weiteren erholsamen und regenerierenden Treatments.

Die Bade- und Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische- und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche.

PR Office

Zu den aktuellen Kunden, die PR Office betreut, gehören die Gemeinde Willingen, die Göbel Hotel Gruppe, die Flair Hotelkooperation, die sonnenhotels & Resorts, die carehotels, die GHOTEL hotel & living Hotelgruppe, das Romantik Hotel und SPA-Resort Freund, das Romantik Hotel Linslerhof, das Seehotel Adler, das Tagungszentrum Schloss Hohenkammer sowie auf Projektebene die Familotels Gut Landegge Ottonenhof.

PR Office ist eine erfolgreiche Agentur, die sich auf individuelle Kommunikationslösungen für die Branchen Hotellerie und Touristik spezialisiert hat.

PR Office bietet den Kunden maßgeschneiderte Konzepte und setzt die Kommunikationsziele erfolgreich im deutschsprachigen Markt um.



Seit 1998 setzen viele namhafte Unternehmen auf die Kompetenz von PR Office und auf die effiziente Umsetzung der strategisch geplanten PR-Aktionen.



PR Office garantiert jedem Kunden eine individuelle Betreuung und kann auch große, umfangreiche Projekte mit einem Netzwerk von Spezialisten aus einer Hand anbieten.

