Verbesserung der beruflichen Performance und Lebensqualität von Führungskräften durch Selbstcoaching

Coaching als Beratungsform zur Bewältigung von Problemen im Beruf und im Privatleben genießt mittlerweile bei Führungskräften zunehmende Akzeptanz.

Steuere Dichund Dein Leben selbst!

(firmenpresse) - Jede Führungskraft, die Coaching in Anspruch nimmt, hat erkannt, dass die bisher erlernten Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, um Lösungen für die anstehenden Probleme zu entwickeln.



Der Theologe und Coach Reinhard Fukerider entwickelt seit neuestem Selbstcoachingkurse, welche die Selbstreflexionsfähigkeit von Führungskräften stärken. Die Kurse behandeln Themen privater und beruflicher Art, wie Sie jedem Menschen im Leben begegnen können. Sie sind verständlich geschrieben und enthalten leicht durchzuführende praktische Übungen und Lernaufgaben.

Ein Kurs beschäftigt sich mit Aufbau und Stärkung des Selbstvertrauens, ein 12-wöchiger Kurs trägt den Titel ?Sei Dein eigener Lebenscoach'.

Für Führungskräfte besonders interessant dürfte der Kurs mit dem paradoxen Titel ?Anleitung zum erfolgreichen Burnout' sein.



Diese Form des autodidaktischen Lernens spart Zeit und Geld und stärkt die Selbstmanage-mentkompetenz von Führungsverantwortlichen. Selbstreflexion und Selbstcoaching sind notwendige Kompetenzen für Führungskräfte, um erfolgreich und engagiert zu arbeiten, dabei gesund zu bleiben und Leben und Arbeiten zufriedenstellender zu gestalten.

"Selbstcoaching stößt allerdings an eine Grenze, wenn ich merke, dass ich mich im Kreise drehe und nicht vorankomme. Dann sollte ich mir diese Grenze eingestehen und eine face-2-face Beratung gönnen," so Fukerider.



Fukerider empfiehlt Führungskräften, sich den Spruch des Münchener Komikers Karl Valentin (+ 1948) zu Herzen zu nehmen: "Heute besuche ich mich mal selber! Mal schaun, ob ich zuhause bin!"

Nur wer sich selbst gut kennt, seine persönlichen Stärken und Schwächen sieht und sich seiner Bewältigungsstrategien bewusst ist, kann dazulernen und seine private und berufliche Zukunft zufriedenstellend zu gestalten.



Reinhard Fukerider, Jg. 1958, studierte kath. Theologie in Regensburg und Freiburg i.Br.



Nach 16 Jahren leitender Tätigkeit im kirchlichen Kontext arbeitet er seit 2002 freiberuflich als Coach (DGfC), Supervisor, Trainer und Berater für Ethik im Gesundheitswesen.

Seine Themen sind die Softskills mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktregelung, Krisenbewältigung und die Gestaltung von Veränderungsprozessen bei Einzelnen, Teams und Organisationen.



Er ist Autor eines Fachbuches zum Thema Life-Cycle-Coaching und leitet seit 2012 das Institut für Life-Cycle-Coaching in Paderborn.

Das Institut bietet Unternehmen kurzfristige psychosoziale Bera-tung (Life-Cycle-Coaching mit Wertmarken) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Konflikten und Krisen im privaten und beruflichen Kontext. Darüber hinaus werden Inhouse-Seminare und -Work-shops zu Zeit- und Stressmanagement, Life-Balance bzw. Burnout-Prophylaxe angeboten.



Als Psychodramaleiter (DFP) hat er langjährige Erfahrung in der Gestaltung lebendiger und nachhaltiger Trainings und Workshops.



Seit 2016 unterstützt er mit seinen Selbstcoachingkursen Menschen, die Leben, Lieben und Arbeiten verbessern wollen.







