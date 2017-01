WAZ: Spitzfindigkeiten sind keine Lösung

- Kommentar von Frank Meßing zum Sonntagsverkauf

(ots) - Planungssicherheit für Händler, Mitarbeiter, Center

und Kunden sieht anders aus: 72 Stunden vor dem Start reicht Verdi

einen Eilantrag ein, um den verkaufsoffenen Sonntag am

Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim in letzter Minute zu stoppen. Ein

verkaufsoffener Sonntag, dem die Gewerkschaft im Vorfeld der

Entscheidung des Stadtrates im Dezember noch zugestimmt hatte.



Die Argumente, mit denen Verdi Sonntagsarbeit ablehnt, sind

bekannt und nachvollziehbar. Beflügelt vom richterlichen Stopp der

Verkaufsaktion im Centro Oberhausen vor einer Woche setzt sich die

Gewerkschaft aber nun dem Verdacht aus, eine Kampagne gegen den

Handel zu starten. Eine Kampagne, die nicht zuerst den Schutz der

Mitarbeiter zum Ziel hat, sondern Unschärfen im Gesetz ausnutzt.



Man darf gespannt sein, ob auch die Richter einen Unterschied

zwischen einem "Antikmarkt" und einem "Flohmarkt mit Raritäten,

Second-Hand-Ware und Retro-Artikeln" als Anlass für die Genehmigung

der Ladenöffnung am Sonntag erkennen. Spitzfindigkeiten dieser Art

schaden wirtschaftlichem Handeln und beschädigen Vertrauen.







