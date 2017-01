Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Arbeitnehmer sollen Recht auf befristete Teilzeit bekommen

Teilzeitfalle

Carolin Nieder-Entgelmeier

(ots) - Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will

das Recht auf zeitlich befristete Teilzeit gesetzlich verankern.

Arbeitnehmer sehen dafür keinen Bedarf und warnen vor einem

Bürokratieanstieg. Gewerkschaften fordern eine schnelle Umsetzung und

befürworten weitere staatliche Beschränkungen. Zwischen diesen

extremen Positionen steht der Gesetzentwurf in der ohnehin emotional

aufgeladenen Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Grundsätzlich bietet die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten,

Hunderttausenden Arbeitnehmern die Möglichkeit, die Arbeitszeit

flexibel zu gestalten. Vielen Frauen und auch einige Männer nutzen

das Arbeitszeitmodell, um trotz der Erziehung von Kindern, der Pflege

von Angehörigen oder dem Einsatz im Ehrenamt berufstätig zu sein und

den Anschluss trotz anderer Verpflichtungen nicht zu verlieren. Doch

wenn Teilzeitbeschäftigte nicht mehr zurück in die

Vollzeitbeschäftigung kommen, wird aus dem Teilzeitglück eine

Teilzeitfalle. In dieser Falle stecken überwiegend Frauen. Fast 80

Prozent der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland sind weiblich, weil

sich in den meisten Familien die Frauen für die Kindererziehung

beruflich einschränken. Das führt nicht immer nur zu Karriereknicks

im eigentlichen Beruf, sondern auch zu Jobwechseln. Denn obwohl

viele, insbesondere große Unternehmen erklären, dass Teilzeit auf

allen Hierarchiestufen möglich ist, müssen Frauen, die auf Teilzeit

angewiesen sind, in Branchen wechseln, in denen das Modell angeboten

wird. Und das sind häufig schlecht bezahlte Jobs. In Teilzeitjobs

verdient man im Schnitt vier Euro weniger pro Stunde, als in

Vollzeitjobs. So führt das Arbeitszeitmodell Teilzeit, wenn

Beschäftigte nicht mehr zurück zu Vollbeschäftigung kommen, nicht nur

zu Unzufriedenheit, sondern auch zu Existenzproblemen und Altersarmut

bei den Betroffenen und zu einer Verschärfung des sowieso schon



eklatanten geschlechtsspezifischen Lohnunterschieds. Um insbesondere

Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht länger zu diskriminieren, sollte

das Vorhaben von Nahles der Anlass dafür sein, die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf politisch insgesamt zu erleichtern.







