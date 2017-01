WAZ: Sport im TV - mehr als Fußball

- Kommentar von Pit Gottschalk zur Handball-WM

(ots) - Fünf Tage bleiben noch, um eine Situation zu

verhindern, für die der Handball-Funktionär Bob Hanning nur eine

Bezeichnung kennt: Total-Katastrophe. Weder ARD und ZDF noch die

Privatsender RTL und Sky werden, Stand heute, Fernsehbilder von der

Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich zeigen. Das ist keine

Katastrophe - aber sehr, sehr ärgerlich.



Erneut erlebt der Sport, wie eine vergiftete Kombination aus

Großmannssucht und Geldgier eine Sportart durchschüttelt. Die

Rechteinhaber an der Handball-WM sind Händler aus Katar. Sie möchten

beides: 80 Millionen Euro Investition refinanzieren und gleichzeitig

Deutschland vorschreiben, dass ihr TV-Signal nur verschlüsselt über

die Satelliten verteilt wird. Da konnten ARD und ZDF nur absagen: 18

Millionen Haushalte wären ausgeschlossen gewesen.



Die Öffentlich-Rechtlichen mögen den Verlust der Senderechte mit

Machtlosigkeit begründen. Mit guter Lobbyarbeit hätten sie niemals in

die Lage kommen dürfen, dass Katar Bedingungen für das Programm im

größten Handballmarkt der Welt stellen kann. Denn auch das gehört zum

Sendeauftrag: nicht nur Fußball und Champions League zu zeigen.







