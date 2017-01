Abiomed gibt die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017 bekannt und kündigt Telefonkonferenz an

DANVERS, Massachusetts, USA, 5. Jan. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc.

(NASDAQ:ABMD) gab bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, dem 26. Januar

2017, die Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017

veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird am 26. Januar 2017 um 8:00 Uhr EST

eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse durchführen. Die

Telefonkonferenz wird von Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief

Executive Officer, sowie Michael Tomsicek, Vice President und Chief Financial

Officer, geleitet.



Wenn Sie die Konferenz in Echtzeit hören möchten, nehmen Sie bitte wie folgt am

Webcast teil: im Internet unter http://investor.abiomed.com oder per Telefon

unter der Nummer (855) 212-2361 (nur USA). Die internationale Nummer lautet +1

(678) 809-1538. Eine Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz wird von 11 Uhr EST am

26. Januar 2017 bis 11 Uhr EST am 29. Januar 2017 verfügbar sein. Die

Telefonnummer der Aufzeichnung ist (855) 859-2056 (nur USA). Die internationale

Nummer lautet +1 (404) 537-3406. Der Zugangscode für die Aufzeichnung ist

44227123.



ÜBER ABIOMED

Abiomed Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender Anbieter

von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen dazu, das

Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert und/oder die Pumpfunktion des

Herzens übernommen wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.abiomed.com



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen

bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von Abiomed, des

Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum und künftiger Chancen

und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die tatsächlichen Ergebnisse

des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten



Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer Reihe von Faktoren

basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der Entwicklung, Tests und

damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die Möglichkeit künftiger

Verluste, komplexe Herstellung, hohe Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von

begrenzten Versorgungsquellen, Wettbewerb, technologische Veränderungen,

staatliche Auflagen, Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und

Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken

und Herausforderungen, die in den bei der Securities and Exchange Commission

hinterlegten Unterlagen des Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf

Formular 10-K und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Die

Leser werden davor gewarnt, sich über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie

getroffen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse

möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu

veröffentlichen, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene

Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Ingrid Goldberg

Director, Investor Relations

+1 978-646-1590

igoldberg(at)abiomed.com



Adrienne Smith

Senior Director, Public Relations and Corporate Communications

+1 978-646-1553

adsmith(at)abiomed.com













