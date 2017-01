Neue Westfälische (Bielefeld): Lebensmittelausgabestellen an der Belastungsgrenze

Traurige Entwicklung

Stefan Boes

(ots) - Dass ein wachsender Teil unserer Gesellschaft

Tafeln aufsuchen muss, weil viele sich teure Lebensmittel nicht mehr

leisten können, ist eine Entwicklung, die nach dem starken

Migrationsschub der vergangenen Jahre zu erwarten war. Doch das ist

nicht der einzige Grund für den Andrang. Zwar lässt sich an den

Ausgabestellen gut ablesen, dass viele Menschen, die im Zuge der

Fluchtmigration nach Deutschland gekommen sind, (noch) chancenlos auf

dem deutschen Arbeitsmarkt sind und folglich Gebrauch von den

Einrichtungen machen. Doch auch Studenten, Geringverdiener und

Senioren, deren Rente nicht ausreicht, sind zunehmend auf die

günstigen Lebensmittel und Mittagstische angewiesen, die sie bei den

Lebensmittelrettern der Tafeln kostenlos oder für einen kleinen Preis

erhalten. Man muss die Ausgabestellen dafür loben. Nur dank des

Einsatzes von Ehrenamtlichen können bedürftige Menschen von der Tafel

profitieren und werden riesige Mengen Lebensmittel vor der Tonne

bewahrt. Auch wenn weite Teile der Gesellschaft einen großen Bogen um

diese Orte machen: Die Tafeln erfüllen eine wichtige

gesellschaftliche Aufgabe, entschärfen großen sozialen Zündstoff. Die

Tafeln und Tische geben Menschen einen sozialen Raum, eine

Begegnungsstätte, Struktur, manchmal Arbeit. Hier sind sie für einen

Moment alle gleich und nicht die Menschen zweiter Klasse, zu denen

unsere Gesellschaft sie macht. Und dies ist der entscheidende Punkt.

So positiv die Arbeit der Ausgabestellen ist: Eigentlich sollte es

sie gar nicht geben. Die Tafeln werfen ein Schlaglicht auf die

Missstände unseres Sozialstaates. In den vergangenen Jahren hat eine

wachsende Gruppe von Menschen den Anschluss an den Mainstream unserer

Gesellschaft verloren. Diese Gesellschaft akzeptiert, dass sich am

unteren Ende eine Gruppe von Ausgeschlossenen festgesetzt hat, die

nicht nur auf den Bio-Wirsing aus dem Supermarkt verzichten muss,



sondern auch auf die Ressourcen und Lebenschancen, die in diesem Land

zählen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen, die nichts

produzieren, nichts konsumieren, die wenig Macht, Bildung, Geld und

Prestige haben, als ungleichwertige, gar als überflüssige Menschen

betrachtet werden, als Belastung für die Sozialkassen. Das ist eine

traurige Entwicklung für eine Gesellschaft, deren soziale Spaltung

nicht nur droht, sondern längst Realität ist. Die Politik bleibt

Antworten darauf schuldig, wie sie die Abgehängten zurück in die

Gesellschaft holen und ihnen ein Leben in Würde ermöglichen will.

Dazu muss sie endlich Armut bekämpfen statt verwalten.







