BERLINER MORGENPOST: Amris Identitätsschwindel / Leitartikel von Joachim Fahrun zu Attentäter Amri

(ots) - Die Politiker sollten sich jetzt über jene Aufgaben

verständigen und diese umsetzen, über die schnell politische

Einigkeit herzustellen ist, anstatt Abwehrfronten mit

Grundsatzdebatten zu provozieren. Wenn nicht gleich in Europa, dann

muss doch wenigstens in den 16 deutschen Bundesländern ein schneller

Abgleich der Fingerabdrücke erfolgen. Es steht zu befürchten, dass

dabei noch viele Amris alias Hassas alias Almasis auffliegen. Wer bei

seiner Aufnahme dermaßen lügt, führt nichts Gutes im Schilde und ist

an Integration in Deutschland nicht interessiert. Deswegen ist ein

solches Vorgehen auch im Interesse der Hunderttausenden

gesetzestreuen Asylbewerber, die unseren Schutz verdienen.



Der vollständige Leitartikel unter: morgenpost.de/209182795







