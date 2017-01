Weser-Kurier:Über die Elterngeldstelle in Bremen schreibt Kristin Hermann:

(ots) - Eine Bremer Behörde ist überlastet. Ein Déjà-vu für

jeden, der diese Worte liest. So oft wurden sie in den vergangenen

Wochen und Monaten geschrieben. Sie scheinen mittlerweile auf nahezu

jede Bremer Verwaltungseinheit zuzutreffen. Dieses Mal geht es erneut

um die Elterngeldstelle. Wieder stauen sich Anträge, 2700 in diesem

Fall. Wieder versprechen die Behörden, schnell Abhilfe zu schaffen

und Personal einzustellen. Doch "schnell" ist ein Begriff, den die

hiesige Führungsspitze gerne überstrapaziert. Die Mühlen im Bremer

Verwaltungsapparat mahlen langsam. Die Bürger fühlen sich schon

längst nicht mehr ernst genommen. Die Stadt hat ein

Vertrauensproblem. Wenn Eltern 16 Wochen auf Geld warten müssen, das

ihnen rechtlich zusteht, dann ist es überfällig, dass sich die

Behörden etwas einfallen lassen müssen. Aber bloß keine Floskeln

mehr. Und seien es unkonventionelle Herangehensweisen, wie im

Standesamt. Dort wurde zeitweise am Wochenende gearbeitet, um

Rückstände zu beseitigen. Ansonsten ist die Kluft von zwölf Wochen,

die zwischen dem eigenen Anspruch der Behörde und der Wirklichkeit

liegen, kaum zu überbrücken.







