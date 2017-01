Weser-Kurier:Über das Bremer Stahlwerk Arcelor-Mittal schreibt Lisa Boekhoff:

(ots) - Vor einem Jahr war die Not groß. Arcelor-Mittal

hatte vermeintlich eine entscheidende Investition für das Bremer Werk

von seiner Liste gestrichen. Dabei ging es um nicht weniger als die

Existenz des Standorts, und das mitten in der Krise der Branche. Nun

hat der Konzern nicht nur die Renovierung des für die Produktion so

wesentlichen Hochofens zugesagt, sondern zusätzlich ein

millionenschweres Investitionspaket geschnürt. Gute Nachrichten in

Höhe von 23 Millionen Euro für die Bremer Stahlkocher - und

unerwartete. Niemand konnte damit rechnen, dass das Jahr, das

Experten fortwährend zum Schicksalsjahr der Stahlindustrie erklärten,

so endet. Doch die guten Nachrichten lassen nicht darüber

hinwegtäuschen, dass die Situation insgesamt angespannt bleibt. Die

große Euphorie bleibt deshalb aus. Weiterhin setzt China den Standort

Europa mit billigem Stahl unter Druck. Unklar ist auch, wie sich die

Umweltauflagen verschärfen werden und welche Kosten auf die Hütten

zukommen. Nach dem Schicksalsjahr ist also vor dem Schicksalsjahr.

Der Konzern will mit seiner Investition in Bremen auf Qualität

setzen. Das ist eine Chance, um sich am Markt durchzusetzen.







