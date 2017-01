Hisense verkündet "Roadmap": Weltmarktführer bei Laser-, LED- und QLED-TVs

(ots) - "Das Jahr 2017 wird für die

Entwicklung der TV-Branche bedeutend sein", sagte Liu Hongxin,

President der Hisense Group. "TV-Hersteller auf der ganzen Welt

arbeiten mit Hochdruck an technischen Neuerungen und befinden sich in

Sachen Geschäftsentwicklung am Scheideweg." Liu Hongxin präsentierte

offiziell die Technologien und Produktlinien seines Unternehmens.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/454202/Hisense_Tech_CES.jpg



Der Dual Color 4K Laser Cast ist eines der Highlights, die Hisense

auf der Consumer Electronics Show 2017 ausstellt. Der Dual Color 4K

Laser Cast bietet mit seinen zwei Lichtquellen eine sattere und

realistischere Farbintensität. Die maximale Helligkeit des Dual Color

4K Laser Cast liegt bei 360 cd/m², was mit hochwertigen LCD-TVs

mithalten kann. Die Farbskala ist als 110 % NTSC eingestuft, weitaus

besser als die 72 % NTSC bei herkömmlichen TVs. Je nach Kosten und

Preis kann der Dual Color 4K Laser Cast jetzt mit großformatigen

LCD-TVs konkurrieren.



Neben dem Dual Color 4K Laser Cast wird sich Hisense in Zukunft

mehr der QLED-Technologie zuwenden. Die Quantenpunkt-Technologie ist

ein Schlüsselelement bei der Entwicklung von HDR-TVs (HDR=High

Dynamic Range) und der neuen Norm "UltraHD Premium" und wird bei

Displays der nächsten Generation eine tragende Rolle spielen. Nach

Worten von Liu Hongxin hat die Quantenpunkt-Technologie eine wichtige

Rolle bei der Verbesserung der Farbqualität von LED-TVs gespielt.

QLED bietet sich bei der Displaytechnologie der nächsten Generation

deswegen an, weil es sich durch eine viel höhere Spitzenhelligkeit,

bessere Farbtreue, niedrigere Kosten und zuverlässigere Leistung

auszeichnet. "Die Rolle von Hisense bei Quantenpunkt-Displays und

QLED knüpft außerdem ganz natürlich an die ULED-Technologie an." Laut

Liu Hongxin sind ULED und Quantenpunkt-Technologie eine perfekte



Kombination, um die Bildqualität zu verbessern. Die neue Generation

von Produkten mit Quantenpunkt-Displays von Hisense wird 2019

offiziell vorgestellt, und QLED-TVs werden auch weiterhin qualitativ

verbessert.







