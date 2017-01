Rheinische Post: Fall Anis Amri: Heveling kritisiert kommunale Zuständigkeit für Ausländerrecht als "Schwachpunkt in der Sicherheit in NRW"

(ots) - Der Vorsitzende des Innenausschusses im

Bundestag, Ansgar Heveling (CDU), hat die "alleinige Zuständigkeit

der Kommunen in NRW für Ausländerrecht" als "einen Schwachpunkt in

der Sicherheit" kritisiert. "Es geht nicht, dass sich das Land aus

dieser Verantwortung komplett heraushält. Die Landesregierung sollte

mit Blick auf den Fall Anis Amri die Zuständigkeiten neu ordnen",

sagte Heveling der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post

(Freitagausgabe). Eine Landesbehörde gehe mit Sicherheitsfragen und

der Einschätzung von Gefährdern anders um als kommunale Behörden.

"Während andere Länder dies für Gefährder bereits geregelt haben,

muss NRW hier schleunigst seiner Verantwortung nachkommen."







