Redaktionsnetzwerk Deutschland: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller: Alle Flüchtlinge erneut kontrollieren

(ots) - Angesichts der terroristischen Bedrohung und des

vielfachen Sozialmissbrauchs durch Flüchtlinge fordert die CSU eine

rückwirkende Neukontrolle aller eingereisten Flüchtlinge. Dem

RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Bundesentwicklungsminister

Gerd Müller (CSU): "Die Bevölkerung hat Anspruch auf eine lückenlose

Registrierung und auf eine standardmäßige Überprüfung aller seit zwei

Jahren nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge." Müller erinnerte an

den "behördenbekannten Straftäter und Verbrecher" Anis Amri und an

die allein durch Braunschweiger Sonderermittler festgestellten 300

Fälle von Sozialmissbrauch durch Mehrfachregistrierung. "In

Deutschland müssen wir von Zehntausenden Fällen ausgehen. In

Deutschland angekommene Asylbewerber haben durch

Mehrfachregistrierung Sozialgelder in großer Millionenhöhe

abgegriffen", sagte Müller dem RND. Auch dafür sei die eindeutige

biometrische Registrierung zwingend erforderlich.



Zugleich kündigte Müller in dem Interview an, dass er in zwei

Wochen seinen Afrika-Marshallplan vorlegen werde. "Die Ströme der

nach Europa kommenden afrikanischen Flüchtlinge können nicht allein

durch Abschottung und Begrenzung kontrolliert werden." Wichtig sei

auch eine eigene wirtschaftliche Perspektive. Bei seinem Plan gehe es

"nicht um öffentliche Gelder". Schwerpunkt müsse sein, dass zum

Beispiel der Mittelmeerraum als gemeinsame Wirtschaftszone verstanden

werde, "um dort Wirtschaft, Ausbildungs- und Arbeitsplätze für

Millionen von jungen Leuten auch mit Hilfe deutscher

Privatinvestitionen zu schaffen". Zudem sollten neue Formen des

gemeinsamen Handels mit Europa geschaffen werden.







