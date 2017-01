Die fünf Kandidaten für deutschen ESC-Vorentscheid stehen fest / Live-Show: Donnerstag, 9. Februar, 20.15 Uhr, Das Erste

(ots) - Diese Fünf haben es geschafft - und rund 2000

andere Bewerber hinter sich gelassen: Axel Maximilian Feige, Felicia

Lu Kürbiß, Helene Nissen, Isabella "Levina" Lueen und Wilhelm "Sadi"

Richter sind die Kandidaten, die am Donnerstag, 9. Februar, beim

deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017"

auf der Bühne stehen. Einer von ihnen wird Deutschland beim ESC in

Kiew vertreten. Wer dort mit welchem Song antritt, bestimmen die

TV-Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland am Ende der

dreistündigen Vorentscheid-Show. Empfehlungen für die Auswahl geben

Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen. Sie kommentieren die

Auftritte, haben aber kein Stimmrecht. Auch das internationale

Publikum wird gefragt: Fans in Europa können "Eurovision Song Contest

- Unser Song 2017" im Stream verfolgen und über die offizielle

Eurovisions-App ihre Favoriten benennen. Der deutsche

ESC-Vorentscheid zeigt somit erstmals in allen Runden auch ein

"europäisches Stimmungsbarometer". Das Erste überträgt die von

Barbara Schöneberger moderierte Show ab 20.15 Uhr live aus Köln.



Die Kandidatinnen und Kandidaten singen Titel, die national und

international erfolgreiche Produzenten speziell für den ESC 2017

vorgeschlagen haben. Die Auswahl sowohl der fünf Kandidaten als auch

der Songs haben Vertreterinnen und Vertreter des deutschen

ESC-Federführers NDR und aus der ARD, der Produktionsfirma Raab TV

sowie musikalische Experten, darunter der Leiter der sechsköpfigen

Show-Liveband Wolfgang Dalheimer ("Heavytones"), in mehreren Runden

getroffen.



Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion &

Unterhaltung und ARD Unterhaltungskoordinator: "Heureka - unser Team

freut sich: Wir präsentieren beim deutschen Vorentscheid fünf

spannende Kandidatinnen und Kandidaten, die uns in intensiven

Studiosessions musikalisch und mit ihrer Performance überzeugt haben



und sehr unterschiedlich sind. Ich bin neugierig, für wen sich die

Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden werden."



Axel Maximilian Feige (28) wohnt in Hamburg und arbeitet dort als

freischaffender Musiker. Als Kind lernte er Fagott und Klavier,

Gitarre und Bass brachte er sich selbst bei. Mit 15 Jahren gründete

Axel seine erste Band, aktuell spielt er bei "Absolem Max" und

"Diazpora". Deren neues Album erscheint Mitte Februar.



Felicia Lu Kürbiß (21) kommt aus Freilassing (Berchtesgadener

Land). Sie spielt Klavier und arbeitet derzeit u. a. als

Songwriterin. Ihre Musikrichtung nennt sie "Elektro-Pop". So gut wie

jede Woche veröffentlicht sie ein Video auf YouTube. Sie hat bereits

Erfahrung mit Casting-Shows: 2014 stand sie im Finale von "Rising

Star".



Helene Nissen (20) aus Hollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg)

geht noch zur Schule. Bühnenerfahrung hat sie u. a. beim NDR

gesammelt - für den Sender trat sie bereits auf der Travemünder Woche

auf. Sie spielt Gitarre und gibt gemeinsam mit ihrem Bruder Konzerte.



Isabella "Levina" Lueen (25) lebt in Berlin. Zurzeit studiert sie

Music Management am London College of Music, vorher schloss sie dort

ein Gesangsstudium ab. Levina schreibt Soul- und Popsongs, bekam mit

neun Jahren Gesangs- und Klavierunterricht und spielte bis zu ihrem

16. Lebensjahr in Kindermusicals. Mit ihrer Band spielt sie

regelmäßig in Bars.



Wilhelm "Sadi" Richter ist 19 Jahre alt und lebt in Dortmund. An

der Folkwang Universität der Künste in Essen studiert er Komposition.

Sadi ist Jazzmusiker, spielt Klavier, Bass und Schlagzeug und singt

in Clubs. Als Fünfzehnjähriger war er für die Sendung "Shooting

Stars" Gesangstrainer von Sylvie Meis (ehemals Sylvie van der Vaart).



Um am deutschen ESC-Vorentscheid teilzunehmen, konnten sich junge

Künstlerinnen und Künstler per Video und bei zwei Casting-Terminen

bewerben.



Die Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" ist

ausverkauft, aber für die Generalprobe gibt es noch Tickets. Sie

kosten 18 Euro und sind an den bekannten Vorverkaufsstellen zu haben,

im Internet unter www.unser-song-2017.de und über die Tickethotline

01806 - 570 070 (Kosten: 0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt aus dem Festnetz,

max. 0,60 EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen). Der deutsche

ESC-Vorentscheid wird im Studio von Raab TV in Köln-Mülheim

produziert, Schanzenstraße 22. Die Sendung ist eine

Ko-Eigenproduktion des NDR mit Raab TV.



Das ESC-Finale zeigt das Erste am Sonnabend, 13. Mai, ab 21.00 Uhr

live aus Kiew.



