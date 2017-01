Sport und Spaß auf silberblauen Wellen – Winter Events in Somabay





Somabay, Winter 2016/ 2017: Somabay am Roten Meer in Ägypten ist beliebter Lifestyle-Hotspot für allerlei Sport- und Freizeitevents. Auch diesen Winter heisst es wieder der Kälte entliehen und in Somabay spektakuläre Veranstaltungen live miterleben:

Angelwettbewerb im großen Stil



Somabay veranstaltet vom 24.-27. Januar 2017 unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Angel-Verbands (EGAF) und der NGO „Egyptian Food Bank“ und in Kooperation mit Red Sea Anglers seinen ersten Wettbewerb im Hochseefischen. Der Termin des Wettbewerbs markiert den Beginn der Fischerei-Saison und damit den besten Zeitpunkt, sich einen Gelbflossenthunfisch ins Netz gehen zu lassen. Der Wettbewerb wird auf 10-15 Yachten mit jeweils 5 Teilnehmern ausgetragen, vom Kapitäns-Treff über Waage-Zeremoniell bis hin zum Gala-Abend mit Siegerehrung wird dabei alles geboten, was einen echten Angel-Wettbewerb ausmacht. Angel-Enthusiasten aus Deutschland sind dabei herzlich willkommen!



Der Rausch des Meeres – mehr Wassersport in Somabay



Somabay ist die Top-Location am Roten Meer für alle Arten von Wassersport: Die Halbinsel bietet ideale Bedingungen für jeden erdenklichen Wassersport mit spektakulären Tauchplätzen und laut dem Magazin „tauchen“ sogar mit einem der besten Hausriffe der Welt, direkt zugänglich von der ORCA Tauchbasis über den längsten Steg Ägyptens. Die Bucht der Halbinsel mit Wasser wie geschliffener Marmor eignet sich bestens für den Kitesport. Hier werden häufig internationale Turniere ausgetragen.



Kite City 12.01.- 02.02.2017

Die Kitecity VDWS-lizensierten Trainer gastieren mit ihren Intensiv-Seminaren wieder im 7Bft Kite House Somabay.

www.kitecity.de

www.kitehouse-somabay.com

Weiter geht es im Februar mit dem Beach & Kite Event vom 13.-17.02.2017.



Sobar – in Somabay ist immer Happy Hour





Die Infrastruktur von Somabay wird kontinuierlich weiterentwickelt – an der Hafenpromenade kann man jetzt im stylischen Ambiente der „SoBar“ internationale Cocktails schlürfen



