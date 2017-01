Gefühle verstehen

Die Grundlage für ein funktionierendes Leben setzt das Verstehen und Fühlen der eigenen Gefühle voraus. Unser Verstand ist auf Dauer, ohne die Bewusstheit für die eigenen Gefühle, überfordert.

Gefühle verstehen lernen

(firmenpresse) - Unsere aufgewühlten Gefühle suchen und finden ein Ventil, einen Weg, sich durch uns auszudrücken. Sie fordern uns auf, mit allem was uns umgibt wahrlich in Kontakt zugehen, unsere tiefliegenden Gefühle wahrzunehmen, zu erforschen, sie bei uns willkommen zu heißen und sie zu verstehen, damit wir erkennen können, warum und weshalb die Gefühle einen festen Platz in unserem Leben fordern.



Sehr vielen Menschen wird bewusst, dass es irgendetwas in Ihrem Leben gibt, dass sie überfordert, massiv Einfluss auf Ihr Leben nimmt und von ihnen Besitz ergreifen möchte. Viele drehen sich hier noch im Kreis und geben dem Außen, den Mitmenschen, den Erbanlagen, der schwarzen Magie, der Besetzung durch andere Seelen die Schuld.



Die wenigsten erkennen, dass all das in Wahrheit bedeutet, Ablehnung des eigenen Lebens, wegschieben von Verantwortung und einer vermeintlichen Schuld, Missachtung der Gesetzmäßigkeiten wie Spiegel, Resonanz, Polarität usw. und all das nur, weil wir, ein jeder von uns Angst haben, vor der Veränderung, die unser Leben von uns fordert.



Ablehnung, Wegschieben, Missachtung heißt auch, dass sich der Verstand mit seinem erworbenen Wissen weiter alleine den Weg bahnen muss. Der Verstand setzt sich ein, für das erworbene Wissen, für all das, was schon immer scheinbar richtig war, für all die Dinge die wir kennen, für das scheinbar Gute im Hier und Jetzt, denn Veränderungen machen uns Angst.



Manchmal sehen wir keinen gangbaren Weg, da uns die freie Sicht, durch das was wir festhalten, hinaus- oder vor uns herschieben, verwehrt wird. Wir zögern, zerlegen und überlegen solange, bis das wir gelähmt sind und wir durch die ständigen Zweifel überhaupt nicht mehr zu einer Entscheidung fähig sind.



Durch all diese Unsicherheit die jetzt hochkommt, hinderst du dich am Leben und irgendwann fehlt dir sogar der Mut den ersten Schritt, die ersten Entscheidungen selbst wieder zu treffen.



Somit hat dein Leben keine freie Bahn mehr und du hast Recht, von nun an wirst du gelebt, andere Entscheiden für dich und dein ICH deine Persönlichkeit bleibt auf der Strecke. Wir dürfen erkennen, die neue Zeit eröffnet für uns eine fantastische neue Möglichkeit, mit unseren tiefliegenden Gefühle und unseren Gedanken eine Koalition einzugehen, um damit die Leichtigkeit des Lebens zu erforschen.





Denn verstehen wir unsere Gefühle nicht, können wir nur mit unserem Verstand und unserem erworbenen Wissen, unser Leben begreifen und erleben, denn die Gefühle sind zwar in uns, aber wir haben sie abgewählt, weil wir mit Ihnen nicht so richtig was anfangen können.



Aber lassen wir es zu, wollen wir ergründen was uns die Gefühle erzählen und aufzeigen wollen, dann beginnt eine neue Leichtigkeit in uns zu wachsen, eine neue Sichtweise kann Einzug halten, wir können unsere Gefühle verstehen lernen und erst jetzt können wir wahrhaft begreifen, spüren und fühlen, dass wir unser eigener Schöpfer sind und nur wir uns alleine, abgrenzen, wegschieben, verleugnen und steuern können.



Alles was uns tagtäglich in unserem Leben begegnet, ist der Ausdruck unserer tief sitzenden Gefühle, die unserem Inneren entspringen und durch das Außen (Mitmenschen) sichtbar werden und alle kleinen und großen Boshaftigkeiten die dir begegnen, stecken in jedem von uns und sind mit dem Verstand alleine nicht zu erklären. Hier bleibt uns nur ein Weg, wir dürfen verstehen lernen, wie unsere tief sitzenden Gefühle und unsere Gedanken Einfluss auf unser Leben nehmen, damit wir verstehen, was uns das Leben und unserer Mitmenschen aufzeigen wollen.



Beginnen wir endlich ins Leben einzusteigen, uns ganz und gar wahrzunehmen, unser Leben mit allen Facetten zu entdecken, unser Leben in vollen Zügen zu genießen und zu sehen was das Leben uns alles zu bieten hat. Denn Schöpfer sein heißt nicht, zaubern und plötzlich ist alles ganz anders.



Schöpfer sein heißt, bewusst im eigenen Leben sein, das Leben für wahr zu nehmen, in jedem Augenblick da zu sein, seinen Verstand zu nähren, seine eigenen Gefühle zu verstehen, das Herz und die reine Liebe wahrhaftig wahr zu nehmen, die Welt als meinen Gefühlsspiegel zu erkennen, ihn in uns ausheilen lassen, damit das eigene ICH mit allem was uns umgibt, frei und leicht durchs Leben schreiten kann.



Jedes Jahr beginnt neu, jeder Tag beginnt neu, lasst uns die Herausforderung, unser eigenes Lebens annehmen, es für uns erforschen und wirklich wahrhaft glücklich werden, denn es geht um unser eigenes Leben.



Es ist an der Zeit, werde dein eigener Gefühlscoach, denn die Arbeit mit deinen tief sitzenden Gefühlen, erfüllt dein Leben bis in den kleinsten Winkel. Hier an dieser Stelle, wünsche ich allen Menschen, dass sie mit ihren Gefühlen und der reinen Liebe das Potenzial entdecken, dass in ihren Gefühlen steckt.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sinn-seelenintelligenz.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Sinn/Seelenintelligenz Akademie beleuchtet den Sinn und Hintergrund unseres SELBST. Hierbei wird der schöpferische Bezug für unser eigenes Leben bewusst erkannt, gefördert und aufgebaut. Damit werden uns die Zusammenhänge und Wirkkräfte unseres Lebens klar, lernen diese zu verstehen und zu nutzen. Es ist eine praktische Selbstentwicklung! Zum Einen bilden wir Coaches für Aufstellungen und Gefühlsarbeit aus und zum Andern widmen wir uns einer meisterhaften Geomantie Ausbildung. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt!



Das neue Jahrtausend fordert auf, uns endlich mit Seele, Geist und Körper gleichermaßen zu entwickeln. Es ist an der Zeit, dass wir uns ganz und gar kennen, zu verstehen und zu entfalten lernen. Wir begleiten dich dabei.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sinn/Seelenintelligenz Akademie

Leseranfragen:

Bayreuther Straße 19 b, 95686 Fichtelberg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.01.2017 - 08:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1441745

Anzahl Zeichen: 5337

Kontakt-Informationen:

Firma: Sinn/Seelenintelligenz Akademie

Ansprechpartner: Stephan Glaser

Stadt: Fichtelberg

Telefon: 09272/909360



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.