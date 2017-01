Tsurigasaki Beach in Ichinomiya, Präfektur Chiba, wurde als Veranstaltungsort für den Surfing-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio in 2020 ausgewählt

(ots) - Tsurigasaki Beach in der Stadt

Ichinomiya, Präfektur Chiba, wurde als Ort für den Surfing-Wettbewerb

bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ausgewählt. Surfing wird

bei den Spielen in 2020 als offizieller Sport der Olympischen

Sommerspiele debütieren.



Tsurigasaki Beach befindet sich im Bezirk Kujukuri-Sotobo der

Präfektur Chiba, die vom Internationalen Flughafen Narita bequem

zugänglich ist. Das Meer vor diesem Bezirk hat dynamische Wellen -

ausgezeichnet für Surfen.



Das vor dem Bezirk Kujukuri-Boso gelegene Meer erzeugt Wellen, die

so gut für Surfing geeignet sind, dass sich viele Surfer einig sind:

"Chiba ist einer der besten Orte für Surfing. Es vergeht kein Tag, an

dem man in Chiba nicht surfen gehen kann."



Zu den Attraktionen des Bezirks Kujukuri-Sotobo in der Präfektur

Chibas gehören:



- Der Bezirk Kujukuri-Sotobo ist in der Nähe von Tokio, liegt am

Pazifischen Ozean und hat Wellen, die für ganzjährige

Surfwettbewerbe geeignet sind. Zahlreiche internationale

Surfwettbewerbe werden in diesem Bezirk abgehalten.

- Das Tsurigasaki Beach einschließende Küstengebiet wird Kujukuri

Beach genannt und ist ungefähr 60 Kilometer lang. Kujukuri ist

einer der bekanntesten Sandstrände Japans.

- Das Klima in diesem Bezirk ist mild und produziert eine Fülle von

verschiedenen Nahrungsmitteln. Sie können im Frühsommer Melonen und

"Hamaguri" (eine Art harte Venusmuschel) genießen, und Birnen vom

Sommer bis in den Herbst. Tomaten können über das ganze Jahr hinweg

geerntet werden.



- Sie können traditionelles Schleppnetzfischen erleben und frischen

Fisch genießen.

- "Kazusa Junisha Matsuri" ist ein traditionelles Fest mit einer ca.

1200-jährigen Geschichte. Es wird jedes Jahr im September am

Tsurigasaki Beach abgehalten. Das Fest ist auch bekannt als "Hadaka

Matsuri", weil Teilnehmer nur sehr leicht bekleidet am Strand

entlanglaufen und tragbare Schreine, sogenannte "Mikoshi", tragen.



Kommentare zur Pressemitteilung