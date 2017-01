MDA zeigt Predictive Maintenance Anwendungen / Digitalisierung, Vernetzung und Kommunikation der Instandhaltung

(ots) - Das Thema Predictive Maintenance ist hochaktuell

und wird auf der kommenden MDA im Rahmen der HANNOVER MESSE eine

zentrale Rolle spielen. Die Anwender von Maschinen und Fahrzeugen

wollen nicht warten, bis eine Komponente ausfällt, sie möchten diese

aber auch nicht auf Verdacht auswechseln. Das müssen sie auch nicht,

denn führende Unternehmen der Antriebs- und Fluidtechnik haben

Systeme entwickelt, mit denen zum Beispiel Wälzlager, Getriebe,

Elektromotoren, Hydraulikpumpen sowie Druckluftflüssigkeiten

kontinuierlich überwacht werden.



"In der vernetzten Produktion und in der Industrie-4.0-Umgebung

ist die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) ein

wichtiger Baustein. Intelligente Komponenten können mittels

integrierter Sensorik Daten in Echtzeit aufnehmen und an ein

Auswertesystem übertragen. Predictive Maintenance ist eine

hervorragende Strategie, um das Zusammenspiel zwischen Maschinenbau

und IT effektiv zu nutzen", sagt Peter Synek, stellvertretender

Geschäftsführer, Fachverband Fluidtechnik im Verband Deutscher

Maschinen und Anlagenbau (VDMA).



Diese Möglichkeit ist zunächst einmal nichts Neues: "Condition

Monitoring" war schon ein zentrales Thema vergangener MDA Messen. Neu

sind jedoch die Erkenntnisse, die sich aus der Zustandsüberwachung

ziehen lassen. Intelligent ausgewertet, erlauben die in Echtzeit

gewonnenen Daten den Service oder Austausch von Komponenten zum exakt

richtigen Zeitpunkt - ohne vorgegebene Wartungsintervalle und bevor

sie ausfallen.



Wie das funktioniert, lässt sich an Wälzlagern gut demonstrieren.

Führungsgrößen sind hier Schwingung, Temperatur und Drehzahl. Sie

werden kontinuierlich erfasst und so ausgewertet, dass

Unregelmäßigkeiten detektiert und ihre Auswirkung auf die

Lagerlebensdauer errechnet werden. Gleichzeitig können "Heißläufer"

per Temperaturüberwachung ermittelt werden. Diesen Service bietet



Schaeffler für Wälzlager zum Beispiel von Windkraftanlagen und

Schienenfahrzeugen. Die Daten werden in der Schaeffler-eigenen Cloud

ausgewertet, das Ergebnis steht im Klartext zur Verfügung. Der

Anwender muss also nicht mehr - wie beim Condition Monitoring -

Kenntnisse über die Auswertung der Sensordaten vorweisen können. Die

Auswertung übernimmt das System, der Lagerzustand kann per Internet

weltweit abgerufen werden, ebenso die errechnete Restlaufzeit auf

Basis realer Lastkollektive.



Diese "Micro-Services" der datenbasierten vorausschauenden

Instandhaltung werden aktuell stark nachgefragt, nicht nur in der

elektromechanischen Antriebstechnik. Bei hydraulischen Antrieben

lassen sich zum Beispiel Partikelzähler in

Predictive-Maintenance-Systeme einbinden. Parker hat ein solches

System entwickelt und wird es während der MDA nicht nur auf dem

eigenen Stand, sondern auch auf dem VDMA-Forum in Halle 19

präsentieren, das in unmittelbarer Nähe zur zweiten Sonderschau

Predictive Maintenance organisiert wird. Stefan Nilgen von Parker

Hannifin: "Mit unserem Total System Health Management erfassen wir

die Daten des gesamten Systems inklusive der Peripherie, analysieren

sie und werten sie aus, um entsprechende Maßnahmen ergreifen zu

können. So haben wir die Gesamtproduktivität sowie die Total Cost of

Ownership komplexer Systeme wie Hydraulikanlagen oder

fluidtechnischer Antriebe im Blick und können vorbeugend

Instandhaltungsmaßnahmen jeder Art vornehmen. So werden

Korrekturmaßnahmen im Idealfall überflüssig beziehungsweise so

planbar, dass bislang unvorhergesehene Ausfälle vermieden werden. Für

den Anwender bedeutet das Kostenersparnis durch erhöhte Standzeiten

und höhere Produktivität."



Bei Bosch Rexroth heißt das Predictive Maintenance Tool OdiN und

wird ebenfalls auf der HANNOVER MESSE gezeigt. Die Abkürzung steht

für "Online Diagnostic Network" und bezieht neben der Sensorik und

Cloud-basierten Anwendungen auch die Methodik des "Machine Learning"

ein, um vorausschauend Wartungsmaßnahmen auszuführen - und das mit

hoher Genauigkeit. Tapio Torikka, verantwortlich für die Entwicklung

des Systems: "Ein Experte, der eine Anlage mit traditionellen Mitteln

ständig überwacht, erkennt einen Fehler mit einer Wahrscheinlichkeit

von 43 Prozent. Unser System hat eine Fehlererkennungsrate von 99

Prozent."



Die vorausschauende Wartung gewinnt durch "Big Data" und weitere

Themen im Umfeld von Industrie 4.0 weiter an Dynamik: Es wird immer

einfacher, instandhaltungsrelevante Daten zu sammeln und zu

verarbeiten. Unterstützt wird dieser Trend durch Kooperationen zum

Beispiel von Sensor- und Antriebsherstellern: Aventics und der

Sensorspezialist IFM arbeiten künftig zusammen, um Betriebsdaten

beispielsweise von Pneumatikzylindern vollständig und unabhängig von

der Maschinensteuerung online zu überwachen und zu analysieren - ganz

im Sinne der Predictive Maintenance. Schaeffler und IBM haben eine

strategische Partnerschaft geschlossen mit dem Ziel, Antriebe in

kritischen Anwendungen wie eben Windkraftanlagen und Zügen

kontinuierlich zu überwachen und die gewonnenen Erkenntnisse per

"Machine Learning" zu optimieren.



Derartige Systeme werden unter dem Oberbegriff "Predictive

Analytics" diskutiert. Besucher der MDA, die sich für diese

Entwicklung interessieren, sollten auch die parallel stattfindenden

Messen Industrial Automation und Digital Factory besuchen. Dort

werden führende Unternehmen der IT-Industrie ihre Vorstellungen von

Industrie 4.0 und dem "Industrial Internet of Things" präsentieren

und dabei auch die vorbeugende Instandhaltung einbeziehen.







