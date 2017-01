Anstriche & mehr bei dem Malereibetrieb E. Pichote GmbH

Die E. Pichote GmbH erbringt diverse Leistungen, wie z.B. Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten.

E. Pichote GmbH (Bildquelle: Creative Commons CC0)

(firmenpresse) - Der Malereibetrieb E. Pichote erbringt zahlreiche handwerkliche Leistungen, wie beispielsweise Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten. Hinzu kommt die Sanierung von Böden, das Verlegen von Bodenbelägen sowie die Reinigung per Kugelstrahlgerät.

Die Experten des Fachbetriebs streichen und lackieren unter anderem Fassaden, Türen, Türzargen, Fenster, Treppengeländer und vieles mehr. Es können die unterschiedlichsten Materialien beschichtet werden, angefangen mit Holz, über Kunststoff, bis hin zu diversen Metallen.

Die Verarbeitung von Fließspachtelmassen wird von dem Malereibetrieb ebenfalls angeboten. Dazu werden hochwertige Pumpwerke eingesetzt (m-tec duo-mix 2000, PFT Ritmo Powercoat). Je nach genutzter Spachtelmasse können verschiedene Schichtdicken erzielt werden. Die Werkstoffe unterscheiden sich noch in weiteren Aspekten, etwa bei der Härte, der Art der Verarbeitung sowie der für die Trocknung nötigen Zeit. Zum Einsatz kommen unter anderem selbstverlaufende, faserarmierte Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, selbstverlaufende Zement-Verbundausgleichsmassen sowie dünnflüssige Vielzweck-Acrylatharze für Reparaturen an Estrichen und Beton. So findet sich für jeden Einsatzzweck der passende Werkstoff mit geeigneten Materialeigenschaften.

Neben den Pumpwerken gehören zum Maschinenpark vom Malereibetrieb E. Pichote noch zahlreiche weitere hochwertige Maschinen und Geräte, wie etwa Kugelstrahlmaschinen, Bodenfräsen, Schleifmaschinen und Notstromaggregate.

Bei den Tapezierarbeiten kommen zahlreiche verschiedene Tapeten zum Einsatz, wie etwa Tapeten aus Flies, Vinyl, Seide oder Glasfaser. Bei Fragen zu den Leistungen des Malereibetriebs stehen die freundlichen Mitarbeiter gerne für eine Beratungsgespräch zur Verfügung.





Der Malereibetrieb E. Pichote GmbH wurde im Jahr 1999 gegründet. Zu den Auftraggebern gehören unterschiedlichste Gewerbebetriebe und auch Privathaushalte. Das Leistungsportfolio umfasst, neben den Lackier- und Malerarbeiten, noch diverse weitere Services, wie das Anbringen von Brandschutzbeschichtungen oder auch das Verlegen von Bodenbelägen. Der Firmensitz befindet sich in Stuhr, Geschäftsführer ist Herr Axel Pichote.

