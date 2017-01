Guian New Area erzielte wundersames Wachstum in vergangenen 3 Jahren, mit Schwerpunkt auf Big Data

(ots) - Guian New Area, eine vor drei

Jahren etablierte Wirtschaftsregion auf nationaler Ebene in der

chinesischen Provinz Guizhou, verzeichnete dank Big-Data-Unternehmen

ein wundersames Wachstum und erzielte eine Produktionskapazität von

insgesamt 11,07 Milliarden Yuan.



Foto: http://mma.prnewswire.com/media/454195/Big_Data_Business_in_

Guian_New_Area_Boosts_Local_Health_Care_Development.jpg



Die Big-Data-Wirtschaft der Guian New Area verdoppelte sich 2016

im Vergleich zum Vorjahr und stieg auf über 25 Milliarden Yuan an, da

weltweite Großunternehmen wie Foxconn, Qualcomm und Huawei als

Investoren gewonnen werden konnten.



Investoren werden über staatliche Anreize angelockt. Seit der

amtlichen Genehmigung vom Staatsrat der Volksrepublik China im Jahre

2014 ist die Guian New Area eine Testregion für die Entwicklung der

Big-Data-Industrie in China.



Zahlreiche Investitionsprojekte wurden bereits umgesetzt und die

Produktion wurde in der zollfreien Zone der Guian New Area

aufgenommen. Zu derlei Projekten zählen u. a. Gewerbeparks, die von

der Foxconn Technology Group und Shenzhen Same Information Industry

Co. errichtet wurden. Weitere Projekte werden in absehbarer Zeit

fertiggestellt.



2016 produzierte der taiwanesische Technologie-Gigant Foxconn

Technology Group Mobilteile im Wert von 6,4 Millionen Yuan,

Gamecontroller im Wert von 5,83 Million Yuan und 180.000

Nano-Touchscreens. Alle Produkte zusammen ergeben einen Geschäftswert

von 1,086 Milliarden Yuan bzw. einen Endwert von 8,937 Milliarden

Yuan.



Ein weiterer Meilenstein ist die Partnerschaft mit dem

US-amerikanischen Halbleiterhersteller Qualcomm. Im Januar 2016

bildete Qualcomm mit der Regierung von Guizhou das

Joint-Venture-Unternehmen Guizhou Huaxintong Semiconductor Technology

mit dem Ziel, moderne Chipsätze für Server zu entwickeln. Der Sitz



dieser Firma wurde in der Guian New Area errichtet.



Die Anhäufung von Big-Data-Unternehmen in der Guian New Area hat

zu einer Branchenkonzentration geführt, welche die Wirtschaftsregion

zu einem Magneten für Big-Data-Unternehmen aller Größenordnungen und

in allen Bereichen der Wertschöpfungskette macht.



Die drei größten Telekommunikationsunternehmen in China - China

Telecom, China Mobile und China Unicom - haben den Bau der ersten

Phase ihrer Rechenzentren abgeschlossen und die Zentren in Betrieb

genommen. Der Startschuss für die zweite Phase der Projekte von China

Telecom und China Unicom soll in Kürze fallen.



Technologiefirmen wie HTC, Sowei und Inspur haben ihre Projekte in

der Guian New Area ebenfalls gestartet. Weitere Projekte befinden

sich noch in Planung. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang das

geplante Rechenzentrum von Huawei für den weltweiten Bedarf und das

Rechenzentrum von Apple für den Asien-Pazifik-Raum.



Dank der Vielzahl der Big-Data-Unternehmen steht die regionale

Gesundheitsbranche vor einer neuen Ära bei der Fernvorhersage von

Krankheiten. Diese Entwicklung zeigt bereits positive Auswirkungen.



Das erste Zentrum der Welt, in dem gezeigt wird, wie Big Data bei

medizinischen Behandlungen und zum Vorteil von Patienten eingesetzt

werden kann, wurde in der Guian New Area in Betrieb genommen.

Mithilfe von Patientendaten, die von Kliniken in Guizhou erfasst

werden, sowie Data-Mining und Deep Learning über künstliche

Intelligenz (KI) könnten Krankheiten präziser vorhergesehen,

diagnostiziert und ausgewertet werden. Dies hätte zur Folge, dass

Krankheiten effektiver vorgebeugt sowie zielgerichteter und genauer

behandelt werden könnten.



Informationen zur Guian New Area



Guian New Area befindet sich in China in der südwestlichen Provinz

Guizhou und reicht von der Stadt Guiyang bis zur Stadt Anshun. Die

geplante Fläche von 1.795 km2 umspannt 20 Städte oder Gemeinden von

vier Kreisen (oder Städten auf Kreisebene oder Bezirken). Diese

Wirtschaftsregion zählt zu den fünf neuen Regionen, die im Rahmen des

Western Development Programs von China entstanden, und es ist die

achte neue Region in China auf nationaler Ebene.







Pressekontakt:

Ning Zou

+86-851-8597-8891

windyland(at)163.com



Original-Content von: Guian New Area, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Guian New Area

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 06.01.2017 - 08:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1441756

Anzahl Zeichen: 4751

Kontakt-Informationen:

Firma: Guian New Area

Stadt: Guiyang, China





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung