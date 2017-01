KLEPPER-MARKENBERATUNG entwickelt neue Marken-Identität

Für das Münchener Familienunternehmen böhmler.

Mitarbeiter Kampagne (Bildquelle: @böhmler 2016)

(firmenpresse) - München, Bremen 05. Januar 2017. Das inhabergeführte Traditions- und Familienunternehmen böhmler mit Sitz in München, Nürnberg und Stuttgart hat 2015 die KLEPPER-MARKENBERATUNG mit der Entwicklung der neuen Böhmler Marken-Identität betraut. "Wir haben eine Markenberatung gesucht, die selber inhabergeführt ist und Erfahrungen in der Schärfung und Entwicklung von Markenprofilen hat. In Karsten Klepper von der KLEPPER-MARKENBERATUNG mit Sitz in Bremen und München haben wir diesen Partner gefunden" erwähnt Thomas Böhmler, einer der drei Böhmler Cousins und Namensinhaber, die das Unternehmen in der 4. Generation leiten. Das Resultat des anderthalb Jahre dauernden Marken-Entwicklungsprozesses: Neuer Markenkern, neue Visualität, selbstbewusstes Leistungsversprechen: böhmler, das Münchener Einrichtungshaus im Tal, stellt seinen neuen Markenauftritt vor. Der neue Claim "böhmler. erstklassig. Seit 1875" unterstreicht den Anspruch, der seit über 140 Jahren die Unternehmensgeschichte von böhmler prägt: erstklassige Qualität, erstklassiger Service, profunde Produktkenntnisse und Planungskompetenz.

"Lange Jahre haben wir uns mit der beliebten und von uns geschätzten Kampagne "Böhmler im Tal - eine Münchener Einrichtung" stark auf München konzentriert und den Bereich Inneneinrichtung in den Mittelpunkt unserer Außendarstellung gestellt", meint Georg Böhmler, Geschäftsführer böhmler Inneneinrichtung. Tatsächlich hat böhmler ein viel breiteres Leistungsspektrum: Neben der Inneneinrichtung gibt es gleichgewichtet die erfolgreichen Bereiche Bodenbelag und Parkett, Büro und Objekt sowie den neu geschaffenen Bereich Innenausbau. Künftig werden alle Kompetenzen und Geschäftsbereiche unter der Dachmarke böhmler gebündelt. Zum Ausdruck kommt dies im neuen Dachmarken-Motiv und darin, dass es ab sofort noch ein gemeinsames Logo für alle Bereiche geben wird. "Die umfangreiche Marken-Analyse der KLEPPER-MARKENBERATUNG hat uns eindrucksvoll gezeigt, dass es wichtig ist zu wissen, was die Kunden über uns denken, was unsere Wettbewerbskollegen tun und das der Wurm dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler..." sagt schmunzelnd Thomas Böhmler.

Die Farbe des Logos wurde überarbeitet und an die neue Markenausrichtung angepasst. Die etablierte böhmler Kachel erstrahlt in edel glänzendem Gold mit schwarzer Schrift. "Wir veränderten nicht unser Logo und unsere Farben, sondern mit dem neuen Auftritt unsere Marke, unser neues Leistungsversprechen und damit unsere Werte optisch am besten erlebbar machen. Die Farbe Gold verstärkt unseren erstklassigen Anspruch ", unterstreicht Thomas Böhmler, Geschäftsführer Bodenbelag und Parkett.

böhmler: erstklassige Qualität, Kompetenz und Design seit über 140 Jahren

1875 wurde das Münchener Einrichtungshaus böhmler von Johann Georg (J.G.) Böhmler gegründet, dessen Initialen noch heute über dem Eingangsportal zu sehen sind. Schon kurze Zeit später erhielt böhmler den Namenszusatz "Königlich Bayerischer Hoflieferant". Bis heute ist das Haus in Familienhand und wird in vierter Generation mit dem gleichen Anspruch auf Erstklassigkeit von den Cousins Georg, Stephan und Thomas Böhmler geführt. Die böhmler Einrichtungshaus GmbH hat heute ca. 180 Mitarbeiter und zählt mittlerweile im Privatkundengeschäft und im Objektbereich zu den führenden Einrichtungshäusern in Bayern und in Deutschland.

Als Familienunternehmen steht böhmler gestern wie heute für beste Qualität, Kompetenz und Design.

"Das bedeutete Veränderung, Mut und die Bereitschaft, mit der Zeit zu gehen, uns an aktuelle Marktanforderungen und veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen und im richtigen Moment zu investieren. Das ist bis heute der Schlüssel unseres Erfolgs", ergänzt Stephan Böhmler, Geschäftsführender Gesellschafter.

In Anlehnung an das neue Markenversprechen "böhmler. erstklassig. seit 1875." wurde die alte "visuelle Identität" überarbeitet. Neben dem übergeordneten Dachmarkenmotiv und dem Slogan "Ihre Räume haben Erstklassiges verdient" wurde eine Wertekampagne entwickelt, die als dominante Gestaltungsmerkmale zentralen Wertebegriffe des neuen Markenverständnisses nutzt: "Herzlich", "stilsicher", "kompetent", "kompromisslos" und "souverän" sind die Werte, für die böhmler künftig steht und die böhmler Mitarbeiter in der neuen Kampagne verkörpern.

"Das wichtigste Kapital sind die Mitarbeiter. Wer steht mehr für herausragende Qualität, als die Mitarbeiter von böhmler. Deshalb stehen diese Menschen auch, erstklassig fotografiert, im Mittelpunkt der neuen Kampagne", erklärt Karsten Klepper von der KLEPPER-MARKENBERATUNG. "Die Marke gemeinsam zu entwickeln ist das eine - die Marke in Ihrer Ausprägung zu verstehen und zu leben ist die andere Seite der Erfolgsmedaille", ergänzt Klepper.

"Karsten Klepper ist ein professioneller Markenberater. Er moderiert hervorragend und hat uns und unsere Mitarbeiter sanft und mit Nachdruck in die richtige Richtung geführt. Er verstand am Ende unsere Marke fast besser als wir. Deshalb wurden vor dem offiziellen Marken-Relaunch alle Mitarbeiter im Vorfeld per interner Kommunikation und in 12 Marken-Workshops durch Karsten Klepper über die neuen Werte, den Markenkern und was dies für das Unternehmen und in Zukunft für jeden einzelnen bedeutet unterrichtet und geschult" sagt Thomas Böhmler.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.klepper-markenberatung.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

DIE KLEPPER-MARKENBERATUNG wurde 2007 durch Karsten Klepper in München gegründet und zählt zu den ersten Adressen im Bereich Markenentwicklung, Markenberatung und Markenführung für inhabergeführte und Familienunternehmen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Klepper-Markenberatung

PresseKontakt / Agentur:

Klepper-Markenberatung

Katja Hillmann

Auf dem Krümpel 48 a

28759 Bremen

office(at)klepper.biz

+4942183997797

http://www.klepper-markenberatung.de



Datum: 06.01.2017 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1441758

Anzahl Zeichen: 5601

Kontakt-Informationen:

Firma: Klepper-Markenberatung

Ansprechpartner: Katja Hillmann

Stadt: Bremen

Telefon: +4942183997797





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung