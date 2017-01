Ein Unternehmen auf die DSGVO 2018 vorbereiten: eBook-Neuerscheinung „Neuer Datenschutz“ von Dr. Bernd Schmidt

Dr. Bernd Schmidt hilft dem Leser beim neuen Datenschutz. 2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Für Unternehmen gilt es nun, sich rechtzeitig vorzubereiten, um Strafen zu vermeiden. Dafür müssen bestehende und neue Anforderungen der DSGVO in die eigene Datenschutzorganisation integriert und in die Praxis umgesetzt werden.

Als Gründungspartner und externer Datenschutzbeauftragter der Kanzlei PLANIT // LEGAL berät Dr. Bernd Schmidt Unternehmen im Datenschutz- und IT-Recht. Ein wichtiger Bestandteil seiner Tätigkeit ist die Durchführung datenschutzrechtlicher Compliance-Projekte.



(firmenpresse) - Die Deadline steht fest. Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundversorgung – kurz DSGVO 2018 – in Kraft. Für Unternehmen entstehen dadurch viele Neuerungen. Und diese sollten nicht unterschätz7 werden. Unternehmen müssen Ihre Datenschutzorganisation an die neuen Anforderungen anpassen. Deutlich höhere Bußgelder von bis zu 20 Mio. Euro sind nur eine Konsequenz, sollten die neuen Richtlinien nicht eingehalten werden. „Viele Unternehmen denken, sie hätten noch massig Zeit sich anzupassen. Leider ist das ein Irrglaube.“

Oft unterschätzen Unternehmen die Anforderungen, die mit den Änderungen der DSGVO 2018 verbunden sind. Doch Unternehmen müssen anfangen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Allein mit einem Schulterzucken à la „Ich denke nicht, dass das wirklich notwendig ist. Bis jetzt hat doch alles gut geklappt“, geht es nicht. Durch die Erhöhung der Bußgelder könnte eine derart lockere Haltung die eigene Existenz gefährden.

„Machen Sie sich klar, dass die DSGVO 2018 zu einem wichtigen Thema in der Unternehmensorganisation werden muss“, meint der Autor in einem Interview. Das Ideal der DSGVO liegt u. a. in der Transparenz von Datenverarbeitungsprozessen. Eine vollständige Erfüllung liegt noch in weiter Ferne. Unternehmen sollten daher frühzeitig auf den Zug aufspringen und handeln.

Die eigene Datenschutz-Organisation als sich selbst optimierender Prozess

Im Zentrum des eBooks steht die Verbesserung der Unternehmensprozesse. In fünf Schritten praktisch umsetzbar: Der Leser lernt die Anforderungen der DSGVO in die eigene Datenschutz-Organisation zu integrieren und diese zu optimieren.

„Neuer Datenschutz: Gut vorbereitet auf die DSGVO 2018" erscheint am 04.01.2017 bei quayou.de in der Kindle-Edition für nur 3,99 Euro erschienen





Experten wie Consultants und Professoren unterstützen online Geschäftsführer, KMU und Manager parallel zum Job zu den Themen Management und Controlling. quayou bietet eBooks, eLearning und online Lehrgänge mit und ohne Hochschulzertifikat – und das alles in komprimierter und leicht umsetzbarer Form direkt für die Praxis. Teilnehmer der online Weiterbildung sichern sich Wettbewerbsvorteile und ein langfristiges Unternehmenswachstum.

quayou

