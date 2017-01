Wenn der Geist versagt - sinnlicher Roman über die verschlungenen Pfade der Liebe

Johannes Stauß beschreibt in "Wenn der Geist versagt" die verhängnisvollen Ereignisse im Leben einer attraktiven Frau.

"Wenn der Geist versagt" von Johannes Stauß

(firmenpresse) - Inge ist jung und mit Kurt verheiratet. Alles an ihr weckt das sinnliche Begehren der Männer; alles an ihr zieht sie magisch an. Und Inge hält sich nicht jeden Bewunderer vom Leib. Ihr leidenschaftliches Verhältnis mit Mehmet nimmt ein tragisches Ende. Bei einem Kampf kommt der eifersüchtige Liebhaber ums Leben. Worauf seine Familie Blutrache schwört. Kurt lernt in der Türkei Mara kennen. Als deren Vater ihre Zwangsheirat diktiert, flieht sie zu Kurt nach Deutschland. Doch das kann dieses Zerwürfnis nicht aus der Welt schaffen. Inge macht beruflich Karriere. Aber immer wieder kommen Menschen gewaltsam zu Tode, die ihr viel bedeuten. Und immer ist sie irgendwie in diese Fälle verstrickt. Sie selbst hat später einen verhängnisvollen Verkehrsunfall mit mystischem Geschehen.



Die Geschehnisse in "Wenn der Geist versagt" von Johannes Stauß nehmen ihren rasanten, dramatischen Lauf. Immer gerade dann, wenn die Protagonistin sich eigentlich eine Pause verdient hat, schlägt das Schicksal erneut zu. Die packenden Handlungsentwicklungen fesseln Leser an das Buch und sorgen für prächtige Unterhaltung mit viel Herzrasen. Fans von sinnlichen Liebesromanen, die nicht ganz nach den Regeln spielen, kommen bei diesem Roman voll auf ihre Kosten.



"Wenn der Geist versagt" von Johannes Stauß ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-6116-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tredition.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool "publish-Books" bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.



Dies ist eine Pressemitteilung von

tredition GmbH

Leseranfragen:

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 06.01.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1441770

Anzahl Zeichen: 2047

Kontakt-Informationen:

Firma: tredition GmbH

Ansprechpartner: Nadine Otto

Stadt: Hamburg

Telefon: 040.41 42 778.00



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.