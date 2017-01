Erfolgreicher Start im Telematik-Consulting für die SFTelematik GmbH

Die SFTelematik GmbH ist ein geprüftes Mitglied der "TOPLIST der Telematik"

Screenshot aus dem Portal von SFTelematik. Bild: SFTelematik GmbH

Unabhängige Beratung in allen Telematik-Fragen - das bietet die SFTelematik GmbH mit Sitz in München. Erst 2015 als Personengesellschaft SFTelematik Stephan Feitzelmayer gegründet, ging diese 2016 in der im selben Jahr gegründeten GmbH auf.





"Seit der Umstellung auf eine GmbH ist das Unternehmen auf Wachstumskurs", resümiert Geschäftsführer Stephan Feitzelmayer. Die Akzeptanz auf Kundenseite sei extrem gestiegen. Ziel für das kommende Jahr ist nun unter anderem der Aufbau von weiteren strategischen Partnerschaften. Bislang arbeitet der Münchner etwa mit abmsoft und der ICS Group zusammen - seit wenigen Wochen gibt es das gemeinsame Angebot einer rechtssichereren Führerscheinkontrolle, mit der Firmeninhaber die Fahrerlaubnis ihrer Angestellten prüfen können. Die Daten laufen bei der ICS Group ein, die auch für die Entwicklung verantwortlich zeichnet.





Faires Beratungsangebot



Im Telematik-Bereich wolle SFTelematik weitere Kunden mit einer für sie maßgeschneiderten Telematik gewinnen, sagt Feitzelmayer. Wichtig sei, dass der Bedarf der Interessenten festgestellt werde. Aber, so betont der Geschäftsführer, es werde auch deutlich gesagt, wenn der Einsatz von Telematik nichts bringen würde. "Wir bekommen auch von Anbietern ein positives Feedback auf unseren unabhängigen Ansatz. Wir gucken genau: Was braucht der Kunde?"



Feitzelmayer und sein Team können auf zehn Jahre Telematik-Erfahrung zurückgreifen. Beraten wird herstellerunabhängig, ein "Garant für individuelle Beratung". Anhand eines Fragebogens, den SFTelematik basierend auf der langen Erfahrung im Telematikbereich erstellt hat, wird das Unternehmen analysiert und die Anforderungen werden ermittelt. Aus einem breiten Portfolio von bekannten Systemen wird das optimal auf die Anforderungen passende ermittelt. "Der reale Bedarf ist die einzige Größe, die über die Empfehlung entscheidet - wenn kein Bedarf festgestellt wird oder Return of Invest nicht gegeben ist, wird auch dies offen mitgeteilt", unterstreicht Feitzelmayer. "Der Verkauf eines Systems liegt hier nicht im Fokus."





Spezialisiert sind die Münchner auf Kühllösungen und temperaturgeführte Transporte. Auch Einbauplanung und Kabelbaumentwicklung sowie technische Sonderlösungen gehören zu den angebotenen Leistungen.



Mit der Unternehmensbasis in München und einem Mitarbeiter im Raum Heidelberg/Mannheim deckt SFTelematik die Region bis Köln ab, hat aber auch Kunden in der Schweiz. Das Unternehmen mache stark, "dass wir ausgetretene Wege verlassen". Durch die Partnerschaft mit abmsoft und Sinos etwa lasse sich Telematik mit Scanning verbinden. "Wir entwickeln Ideen und Lösungen, die sich nach dem Kundenbedarf richten."











http://www.telematik-markt.de



Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



Telematik-Markt.de

Hamburger Str. 17, 22926 Ahrensburg

Telematik-Markt.de

Peter Klischewsky

Ahrensburg

+49 4102 2054-540



